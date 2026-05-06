Galatasaray'da sözleşme gerçeği bambaşka çıktı: Sezon ortasında kaldırmışlar

Galatasaray'da Samsunspor maçına ilk 11'de başlayan Mario Lemina'nın sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyonun devreye girdiği öne sürülmüştü. Ancak söz konusu maddenin sezon sonunda kaldırıldığı ortaya çıktı.

Süper Lig’de Antalyaspor’a karşı şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray’da Mario Lemina hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Samsunspor’a 4-1 mağlup olunan maça ilk 11’de başlayan Mario Lemina’nın sözleşmesindeki +1 yıllık opsiyonun devreye girdiği iddia edilmişti.

OPSİYON MADDESİ KALDIRILDI

Ancak Türkiye Gazetesi’ndeki habere göre gerçek bambaşka çıktı. Haberde, sözleşmede yer alan "Maçların yüzde 60'ına ilk 11'de çıkarsa opsiyonu devreye girer" maddesinin kaldırıldığı ifade edildi.

Sezon içerisinde yönetimin, Mario Lemina’nın maaşına zam yaparak sözleşmedeki opsiyon maddesini kaldırdığı belirtildi.

SON KARARI OLAN BURUK VERECEK

Oyuncu hakkındaki son kararı Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk verecek. Deneyimli teknik adamın istemesi halinde yeni sözleşme için görüşmelere başlanacak.

40 MAÇTA 2 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıkan Mario Lemina, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

