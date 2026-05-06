Galatasaray'da sözleşme gerçeği bambaşka çıktı: Sezon ortasında kaldırmışlar
Süper Lig’de Antalyaspor’a karşı şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray’da Mario Lemina hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.
Samsunspor’a 4-1 mağlup olunan maça ilk 11’de başlayan Mario Lemina’nın sözleşmesindeki +1 yıllık opsiyonun devreye girdiği iddia edilmişti.
OPSİYON MADDESİ KALDIRILDI
Ancak Türkiye Gazetesi’ndeki habere göre gerçek bambaşka çıktı. Haberde, sözleşmede yer alan "Maçların yüzde 60'ına ilk 11'de çıkarsa opsiyonu devreye girer" maddesinin kaldırıldığı ifade edildi.
Sezon içerisinde yönetimin, Mario Lemina’nın maaşına zam yaparak sözleşmedeki opsiyon maddesini kaldırdığı belirtildi.
SON KARARI OLAN BURUK VERECEK
Oyuncu hakkındaki son kararı Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk verecek. Deneyimli teknik adamın istemesi halinde yeni sözleşme için görüşmelere başlanacak.
40 MAÇTA 2 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ
Bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıkan Mario Lemina, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.