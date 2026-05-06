Aziz Yıldırım elini çabuk tuttu: İlk 5 isim ortaya çıktı

Aziz Yıldırım elini çabuk tuttu: İlk 5 isim ortaya çıktı
Yayınlanma:
Fenerbahçe başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım'ın listesindeki ilk 5 isim belli oldu. Yıldırım, Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Ömer Onan ve Önder Fırat'ı listesine aldı.

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul öncesi Aziz Yıldırım merakla beklenen kararını açıkladı. Yıldırım, 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek seçimlerde aday olacağını duyurdu.

"120. YIL İÇİN ADAYIM"

Aziz Yıldırım açıklamasında "Çok sevdiğim Fenerbahçe’min geleceğinden endişe etmem nedeniyle, sizlerden gelen çağrıya kulak vererek, şu ana kadar ortaya çıkan başkan adaylarına ve bundan sonra ortaya çıkması muhtemel adaylara bir çağrı yaparak şunları söylemek isterim, Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na adayım" ifadelerini kullandı.

LİSTESİNDEKİ İLK 5 İSİM BELLİ OLDU

Seçim çalışmaları için kolları sıvayan Aziz Yıldırım'ın listesindeki isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Yıldırım ilk olarak adaylıktan çekilerek birleşme kararı alan Barış Göktürk'ü listesine dahil etti. Göktürk'ün yanı sıra Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Ömer Onan ve Önder Fırat'ın da listede yer alacağı öğrenildi.

thumbs-b-c-b36814ecc9bd453303fe9a7bfcd38bc5.jpg

HAKAN SAFİ'YLE YARIŞACAK

Aziz Yıldırım, olağanüstü genel kurulda Hakan Safi'ye karşı yarışacak. Yıldırım'ın birleşme çağrısı üzerine açıklama yapan Hakan Safi, koşulsuz şartsız adaylığa devam edeceğini dile getirdi.

MEHMET ALİ AYDINLAR VAZGEÇTİ

Aday olması beklenen bir diğer isim olan Mehmet Ali Aydınlar ise ters köşe yaptı. Aydınlar sürpriz bir kararla aday olmaktan vazgeçti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Spor
Beşiktaş soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı: Sergen Yalçın'dan olay hareket
Beşiktaş soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı: Sergen Yalçın'dan olay hareket
Galatasaray biletlerini kesti: 7 isimle yollar ayrılıyor
Galatasaray biletlerini kesti: 7 isimle yollar ayrılıyor