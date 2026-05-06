Aziz Yıldırım elini çabuk tuttu: İlk 5 isim ortaya çıktı

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul öncesi Aziz Yıldırım merakla beklenen kararını açıkladı. Yıldırım, 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek seçimlerde aday olacağını duyurdu.

"120. YIL İÇİN ADAYIM"

Aziz Yıldırım açıklamasında "Çok sevdiğim Fenerbahçe’min geleceğinden endişe etmem nedeniyle, sizlerden gelen çağrıya kulak vererek, şu ana kadar ortaya çıkan başkan adaylarına ve bundan sonra ortaya çıkması muhtemel adaylara bir çağrı yaparak şunları söylemek isterim, Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na adayım" ifadelerini kullandı.

LİSTESİNDEKİ İLK 5 İSİM BELLİ OLDU

Seçim çalışmaları için kolları sıvayan Aziz Yıldırım'ın listesindeki isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Yıldırım ilk olarak adaylıktan çekilerek birleşme kararı alan Barış Göktürk'ü listesine dahil etti. Göktürk'ün yanı sıra Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Ömer Onan ve Önder Fırat'ın da listede yer alacağı öğrenildi.

HAKAN SAFİ'YLE YARIŞACAK

Aziz Yıldırım, olağanüstü genel kurulda Hakan Safi'ye karşı yarışacak. Yıldırım'ın birleşme çağrısı üzerine açıklama yapan Hakan Safi, koşulsuz şartsız adaylığa devam edeceğini dile getirdi.

MEHMET ALİ AYDINLAR VAZGEÇTİ

Aday olması beklenen bir diğer isim olan Mehmet Ali Aydınlar ise ters köşe yaptı. Aydınlar sürpriz bir kararla aday olmaktan vazgeçti.