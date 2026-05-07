Acun Ilıcalı'dan çılgın prim: Böylesi görülmedi

İngiltere'nin Championship takımı Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı'nın açıkladığı prim herkesi şaşırttı.

Hull City, normal sezon sonunda play off'a kalmayı başardı. Takım play off ilk maçında yarın Millwall ile karşı karşıya gelecek.

MKM Stadium'daki maçtan Hull City galibiyetle ayrılması halinde Premier Lig için büyük avantaj kazanacak.

PREMİER LİG PRİMİ LAS VEGAS

Hull City'nin Premier Lig'e çıkması halinde kulübün sahibi olan Acun Ilıcalı, vereceği primi açıkladı.

Acun Ilıcalı, katıldığı canlı yayında "Premier Lig'e çıkmaları halinde futbolcuların primi ne olacak?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Hull City, Premier Lig'e çıkarsa tüm takımı aileleriyle birlikte özel uçakla Las Vegas'a yolluyorum. Onların ödülü o olacak."