Kalbini bıraktı da gitti: Duygusal veda

ABD'li voleybolcu Kathryn Plummer ile Eczacıbaşı Dynavit'in yolları ayrıldı.

27 yaşında ve 1.98 boyundaki smaçör, Eczacıbaşı Dynavit'e geçen sezon başında transfer olmuştu.

"TEŞEKÜRLER TÜRKİYE"

Kathryn Plummer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Eczacıbaşı, tüm anılar ve hayat dersleri için teşekkür ederim. Bana, ihtiyacım olduğunu bilmediğim şekillerde büyümemde yardımcı oldun. Bana alışkın olmadığım rolleri kabul etmeyi öğrettin. Ve bana, bir yeri özel kılanın insanlar olduğunu, istersen bu insanların bir aileye dönüşebileceğini gösterdin. ⁠



Türkiye, her şeyden önce kendime ve takımıma inanmayı öğrettiğin için teşekkür ederim. Bana meydan okudun, ilham verdin ve beni daha iyi biri yaptın.

Her şey için teşekkürler. Şimdi bir sonraki bölüme geçiyorum. Sevgilerimle, Kathryn."