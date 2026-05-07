Kalbini bıraktı da gitti: Duygusal veda

Kalbini bıraktı da gitti: Duygusal veda
Yayınlanma:
ABD'li voleybolcu Kathryn Plummer, veda etti. Veda mesajında "Türkiye, her şeyden önce kendime ve takımıma inanmayı öğrettiğin için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

ABD'li voleybolcu Kathryn Plummer ile Eczacıbaşı Dynavit'in yolları ayrıldı.

VakıfBank'tan ayrılır ayrılmaz Fenerbahçe'yi açıkladıVakıfBank'tan ayrılır ayrılmaz Fenerbahçe'yi açıkladı

27 yaşında ve 1.98 boyundaki smaçör, Eczacıbaşı Dynavit'e geçen sezon başında transfer olmuştu.

"TEŞEKÜRLER TÜRKİYE"

Kathryn Plummer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Eczacıbaşı, tüm anılar ve hayat dersleri için teşekkür ederim. Bana, ihtiyacım olduğunu bilmediğim şekillerde büyümemde yardımcı oldun. Bana alışkın olmadığım rolleri kabul etmeyi öğrettin. Ve bana, bir yeri özel kılanın insanlar olduğunu, istersen bu insanların bir aileye dönüşebileceğini gösterdin. ⁠

Eczacıbaşı Spor Kulübü | Eczacıbaşı Dynavit - Kathryn Boden
Türkiye, her şeyden önce kendime ve takımıma inanmayı öğrettiğin için teşekkür ederim. Bana meydan okudun, ilham verdin ve beni daha iyi biri yaptın.
Her şey için teşekkürler. Şimdi bir sonraki bölüme geçiyorum. Sevgilerimle, Kathryn."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Spor
Galatasaray bedava alacak: Tek şartı var
Galatasaray bedava alacak: Tek şartı var
Acun Ilıcalı'dan çılgın prim: Böylesi görülmedi
Acun Ilıcalı'dan çılgın prim: Böylesi görülmedi