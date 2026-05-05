VakıfBank'tan ayrılır ayrılmaz Fenerbahçe'yi açıkladı

VakıfBank'ın Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasından sonra ayrılık haberi geldi. VakıfBank'ta son maçına çıkan yıldız oyuncu, gelecek sezon Fenerbahçe'de oynayacağını açıkladı.

VakıfBank, Kupa Voley ve Sultanlar Ligi'nden sonra Avrupa'nın en büyük kupasını da kazandı.
Sarı siyahlı takım, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 25-20, 25-21, 21-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yendi ve şampiyon oldu.

Sarı-siyahlı ekip, 10. kez mücadele ettiği finalde 7. kez mutlu sona ulaştı.

ABD'Lİ YILDIZ FENERBAHÇE'Yİ AÇIKLADI

VakıfBank'ın ABD'li orta oyuncusu Chiaka Ogbogu CEV TV'ye sarı siyahlı formayla son maçına çıktığını açıkladı.


Yıldız voleyboldu gelecek sezon Fenerbahçe'de oynayacağını söyledi.
Chiaka Ogbogu, şu ifadeleri kullandı:
"Gelecek sezon Fener'de oynayacağım. Bu yeni challenge için heyecanlıyım. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Ne zaman farklı bir takıma transfer olsam bu farklı bir meydan okuma oluyor ve ben gelişmeyi seven biriyim. Her yıl kendimi geliştirmeye devam etmek için çabalıyorum. Bu yüzden bu transfer benim için iyi bir gelişim fırsatı olacak."

