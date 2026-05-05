Orro ve Sylla'dan sonra bu takımın 3. yıldızı da Türkiye'de

Olimpiyat şampiyonu İtalya Kadın Voleybol Milli Takımı'ndan bir yıldız daha Türkiye'de.

Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank oldu

İtalyan voleybolunun ünlü isimlerinden Alessio Orro'yu Fenerbahçe, Myriam Sylla'yı da Galatasaray geçen sezon başında kadrolarına katmışlardı.



İki oyuncu da gösterdikleri performansla takımlarına büyük katkı sağlamışlardı.

SCANDİCCİ İLE SON MAÇINA İSTANBUL'DA ÇIKTI

İtalya Milli Takımı'nın bir yıldızı daha gelecek sezon Türkiye'de forma giyecek.



İstanbul'da VakıfBank'ın zaferiyle sonuçlanan CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde takımı Scandicci'nin formasını son kez giyen, İtalyan yıldız

Ekaterina Antropova'nın gelecek sezon için Eczacıbaşı Dynavit ile anlaştığı ortaya çıktı.



Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde VakıfBank'a kaybederek 2. sırada kalmıştı. Yeni sezonda kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefleyen Eczacıbaşı'nın 2.02'lik Antropova ile daha iddialı duruma gelmeyi hedeflediği belirtildi.

EKATERINA ANTROPOVA KİMDİR?

23 yaşındaki Ekaterina Antropova İzlanda'da doğdu.

Rus asıllı.



Rusya ile uzun süren çekişmelerden sonra İtalyan vatandaşı oldu ve İtalya Milli Takımı'nda oynuyor.

23 yaşında ve 2.02 boyundaki oyuncu pasör çaprazı olarak görev yapıyor.