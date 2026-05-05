Okan Buruk'tan ezeli rakibi çıldırtacak transfer: Fenerbahçeliydi Galatasaraylı olacak

Süper Lig’de üst üste 4., toplamda 26. şampiyonluğa koşan Galatasaray’da gelecek sezonun kadro planlaması da yapılmaya başlandı.

Teknik direktör Okan Buruk, yeni sezonun transferleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Şampiyonlar Ligi’nde başarı isteyen ve takviyeler yapması beklenen sarı-kırmızılılar, yerli havuzunu da genişletmeyi hedefliyor.

OKAN BURUK 3 YERLİ İSMİ İSTİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, yönetimden Bertuğ Yıldırım, Ümit Akdağ ve Arda Okan Kurtulan’ın transfer edilmesini yönetimden talep etti.

Tecrübeli teknik adamın 3 futbolcuyu da takımında görmek istediği yazıldı.

OSIMHEN’İN ALTERNATİFİ

Okan Buruk, Bertuğ Yıldırım’a imzayı attırarak Victor Osimhen’in arkasında iyi bir alternatif oluşturmayı planlıyor.

Ayrıca Buruk’un savunmada Ümit Akdağ’ı da çok beğendiği aktarıldı.

FENERBAHÇELİYDİ, GALATASARAYLI OLACAK

52 yaşındaki teknik adamın dikkatini çeken bir diğer isimse Arda Okan Kurtulan oldu.

Göztepe’de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki futbolcu Okan Buruk’un radarına girdi.

Fenerbahçe altyapısından yetişen genç futbolcu, her iki bek ile orta sahanın sağ ve solunda görev alabiliyor.

2021-2022 sezonu başında Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzalayan Kurtulan, daha sonra Adana Demirspor’a transfer olmuştu.

Arda Okan Kurtulan, sezon başında Göztepe ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Göztepe ile 29 maça çıkıp 2 bin 260 dakika sahada kalan Arda Okan Kurtulan, 4 gol atarken 3 asist yaptı.