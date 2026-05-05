Okan Buruk'tan ezeli rakibi çıldırtacak transfer: Fenerbahçeliydi Galatasaraylı olacak

Okan Buruk'tan ezeli rakibi çıldırtacak transfer: Fenerbahçeliydi Galatasaraylı olacak
Yayınlanma:
Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör Okan Buruk'un 3 yerli futbolcunun alınmasını istediği ortaya çıktı. Bunların arasında Fenerbahçe'de yetişen genç futbolcunun da olduğu belirlendi.

Süper Lig’de üst üste 4., toplamda 26. şampiyonluğa koşan Galatasaray’da gelecek sezonun kadro planlaması da yapılmaya başlandı.
Teknik direktör Okan Buruk, yeni sezonun transferleri için çalışmalarını sürdürüyor.
Şampiyonlar Ligi’nde başarı isteyen ve takviyeler yapması beklenen sarı-kırmızılılar, yerli havuzunu da genişletmeyi hedefliyor.

OKAN BURUK 3 YERLİ İSMİ İSTİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, yönetimden Bertuğ Yıldırım, Ümit Akdağ ve Arda Okan Kurtulan’ın transfer edilmesini yönetimden talep etti.
Tecrübeli teknik adamın 3 futbolcuyu da takımında görmek istediği yazıldı.

OSIMHEN’İN ALTERNATİFİ

Okan Buruk, Bertuğ Yıldırım’a imzayı attırarak Victor Osimhen’in arkasında iyi bir alternatif oluşturmayı planlıyor.
Ayrıca Buruk’un savunmada Ümit Akdağ’ı da çok beğendiği aktarıldı.

FENERBAHÇELİYDİ, GALATASARAYLI OLACAK

52 yaşındaki teknik adamın dikkatini çeken bir diğer isimse Arda Okan Kurtulan oldu.
Göztepe’de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki futbolcu Okan Buruk’un radarına girdi.
Fenerbahçe altyapısından yetişen genç futbolcu, her iki bek ile orta sahanın sağ ve solunda görev alabiliyor.
2021-2022 sezonu başında Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzalayan Kurtulan, daha sonra Adana Demirspor’a transfer olmuştu.
Arda Okan Kurtulan, sezon başında Göztepe ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

okan.jpg

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Göztepe ile 29 maça çıkıp 2 bin 260 dakika sahada kalan Arda Okan Kurtulan, 4 gol atarken 3 asist yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Spor
Metin Diyadin gitmiş Volkan Demirel gelmişti: Şimdi de tam tersi oldu
Metin Diyadin gitmiş Volkan Demirel gelmişti: Şimdi de tam tersi oldu
Orro ve Sylla'dan sonra bu takımın 3. yıldızı da Türkiye'de
Orro ve Sylla'dan sonra bu takımın 3. yıldızı da Türkiye'de