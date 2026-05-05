Metin Diyadin gitmiş Volkan Demirel gelmişti: Şimdi de tam tersi oldu

Gençlerbirliği'nde yönetimden enteresan bir görev değişikliği kararı geldi.

Kırmızı siyahlı kulübün yönetimi 8 hafta önce teknik direktör Metin Diyadin'le yollarını ayırıp, yerine Volkan Demirel'i getirdi.

Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği, 8 lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgi aldı. Türkiye Kupası'nda ise büyük sürprize imza atarak Galatasaray'ı eledi.

Volkan Demirel farkına varmadan kırmızı kart görmüş: Maç da bitmişti

Gençlerbirliği'nin Fatih Karagümrük'e yenilip düşme hattına inmesi Volkan Demirel'in sonu oldu. Yönetim kurulu, "Yönetim Kurulu kararımız ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Teknik Direktörümüz Volkan Demirel’le yollarımız ayrılmıştır. Sayın Demirel ve teknik ekibine, görev süreleri boyunca kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" açıklamasıyla ayrılığı duyurdu.

BİR DAHA METİN DİYADİN

Gençlerbirliği yönetimi Volkan Demirel'i gönderir göndermez tekrar Metin Diyadin'i takımın başına getirme kararı aldı.

Tarafların anlaştığı, resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı belirtildi.

Ligde son 2 haftada Gençlerbirliği'nin başında Metin Diyadin'in sahaya çıkacağı ifade edildi.