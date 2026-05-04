Volkan Demirel farkına varmadan kırmızı kart görmüş: Maç da bitmişti

Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilince düşme hattına indi.

Karşılaşmaya Volkan Demirel damga vurdu. Demirel, bir ataklarında topun kale çizgisini geçtiğini ancak gollerinin verilmediğini ileri sürerek isyan etti ve itirazlarda bulundu.

Demirel, maçın bitmesiyle birlikte yayıncı kuruluşta isyanını dile getirdi. Sunucunun "Maçla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Ne düşünelim! Herkesin izlediği bir maç izledik. İlk yarıda ve ikinci yarıda çok üstündük. Bir tane duran toptan pozisyon verdik. Duran toptan önce faul de yok. Bugün hakem, iki tane çizgiden top çıktı diyorsunuz ama 1 tanesi net gol. Ben kaleci olduğum için anlıyorum. O topa geriden hamle yaparsınız, başka türlü ağlarla buluşur. En azından 1 puan almamız gerekirdi. Kazanacak oyunu oynadık. Rakip kaleci çok iyiydi. 1 tane penaltı kaçırdık. Bunlar futbolun içinde var ama verilmeyen bir golümüz var. Buna VAR karışıyor mu karışamıyor mu? Yan hakem orta sahaya koştu. Bu golü kim vermiyor anlamıyorum. Yazık oldu. Biz elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Kasımpaşa maçı var, onu kazanıp mücadelemizi devam ettireceğiz."

MAÇTAN SONRA KIRMIZI KART GÖRMÜŞ

Volkan Demirel, yayıncı kuruluşa konuştuktan sonra basın toplantısının yapılacağı odaya geçti. Tam konuşmasına başlayacağı sırada temsilci yanına gelerek uyarıda bulundu. Bu uyardan sonra Demirel toplantı odasını terk etti.

Volkan Demirel'in maç sonunda soyunma odası koridorunda itirazlarını sürdürdüğü, bu sırada da hakem Oğuzhan Çakır'dan kırmızı kart gördüğü, ancak bunun farkına varmadığı ortaya çıktı.

Basın toplantısına Demirel'in yardımcısı antrenör Gökhan Kağıtçıoğlu katıldı.