Beşiktaş Konyaspor maçının hakemi belli oldu

Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş ve Konyaspor'un karşı karşıya geleceği maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın oynanacak Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Tüpraş Stadı'nda 20.30'da başlayacak karşılaşmada Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

FİNALE KİM ÇIKACAK?

Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde kazanan taraf, finale yükselecek.
Süper Lig'de bu sezon iki kez karşılaştığı rakibini 2-0 ve 2-1'lik skorlarla geçen siyah-beyazlılar, yarı finaldeki randevuyu da kazanıp finale çıkmayı hedefliyor.
Ligde hafta sonu oynanan Gaziantep FK maçında rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan teknik direktör Sergen Yalçın'ın öğrencileri kupayı kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN KUPA YOLU

Kupada C Grubu'nda yer alan Beşiktaş; Fenerbahçe, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün yer aldığı grubu 10 puanla ilk sırada bitirdi.
Siyah-beyazlı ekip, grupta Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor'u yenerken, Kocaelispor ile de berabere kaldı.
Beşiktaş, direkt çıktığı çeyrek finalde Alanyaspor'u 3-0'lık skorla eledi ve yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor ile eşleşti. (AA)

