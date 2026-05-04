Sergen Yalçın'ın "Kalsın" dediği futbolcuyu yönetim sildi attı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yeni sezonda da kalmasını istediği Cengiz Ünder'e yönetimin noktayı koyduğu ileri sürüldü. Yönetimin kararına göre Cengiz'le sezon biter bitmez yollar ayrılacak.

Beşiktaş'ta yönetimle teknik direktör Sergen Yalçın arasında anlaşmazlık çıktı.
Siyah beyazlı takım Yalçın'ın isteği üzerine Cengiz Ünder'i Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Sergen Yalçın, yorumculuk yaparken "Bir ayda yıldız yaparım" iddiasında bulunduğu Cengiz Ünder'e sık sık forma verdi. Ancak Cengiz bekleneni karşılayamadığı gibi taraftarların da protestosuyla karşı karşıya kaldı.

SERGEN YALÇIN "KALSIN" DEDİ AMA

Fanatik'teki habere göre; Sergen Yalçın Cengiz Ünder'in kalmasını, yönetimin satın alma opsiyonunu kullanmasını istedi.

Haberde, yönetimini ise bunu reddettiği ve ayrılık kararının kesin olduğunu ilettiği yer aldı.
Kaleci Devis Vasquez ile de yolları ayıracak olan Beşiktaş'ta yönetimin, Asllani, El Bilal Toure ve Jota Silva ile ilgili kararını teknik heyetin görüşüne göre vereceği bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

