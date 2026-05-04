Düşme hattında ateş bacayı sardı: Tehlikeyle burun buruna gelen 6 takımın kalan maçları
Süper Lig'de alt sıralarda ateş bacayı sardı. Bitime 2 hafta kala 6 takım düşme tehlikesiyle burun buruna.
Ligde son sırada yer alan Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni 1-0 yenince umutlandı. Gençlerbirliği'ni de düşme hattına çekti.
Fatih Karagümrük 24 puanla 18. ve son sırada yer alıyor. 17. sırada Kayserispor, 16. sırada da Gençlerbirliği var. 15. Antalyaspor, 14. Eyüpspor, 13. Kasımpaşa düşme tehlikesi yaşayan takımlar. Kasımpaşa diğer takımlara göre daha avantajlı durumda bulunuyor.
Alanyaspor ise Antalyaspor deplasmanından aldığı 1 puanla nefes aldı. Alanyaspor, 34 puanla 12. sırada.
Düşme tehlikesi yaşayan takımların son 2 haftadaki maçları şöyle:
13. KASIMPAŞA PUANI 32
Gençlerbirliği (D)
Galatasaray
14. EYÜPSPOR PUANI 29
Çaykur Rizespor
Fenerbahçe (D)
15. ANTALYASPOR PUANI 29
Galatasaray (D)
Kocaelispor
16. GENÇLERBİRLİĞİ PUANI 28
Kasımpaşa
Trabzonspor (D)
17. KAYSERİSPOR PUANI 27
Alanyaspor (D)
Konyaspor
18. FATİH KARAGÜMRÜK PUANI 24
Kocaelispor (D)
Alanyaspor