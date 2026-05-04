Düşme hattında ateş bacayı sardı: Tehlikeyle burun buruna gelen 6 takımın kalan maçları

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala düşme hattında ateş bacayı sardı. Tam 6 takım tehlike hattında bulunuyor. İşte son 6 sıradaki takımların kalan maçları.

Ligde son sırada yer alan Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni 1-0 yenince umutlandı. Gençlerbirliği'ni de düşme hattına çekti.
Fatih Karagümrük 24 puanla 18. ve son sırada yer alıyor. 17. sırada Kayserispor, 16. sırada da Gençlerbirliği var. 15. Antalyaspor, 14. Eyüpspor, 13. Kasımpaşa düşme tehlikesi yaşayan takımlar. Kasımpaşa diğer takımlara göre daha avantajlı durumda bulunuyor.

Alanyaspor ise Antalyaspor deplasmanından aldığı 1 puanla nefes aldı. Alanyaspor, 34 puanla 12. sırada.
Düşme tehlikesi yaşayan takımların son 2 haftadaki maçları şöyle:

13. KASIMPAŞA PUANI 32

Gençlerbirliği (D)
Galatasaray

14. EYÜPSPOR PUANI 29

Çaykur Rizespor
Fenerbahçe (D)

15. ANTALYASPOR PUANI 29

Galatasaray (D)
Kocaelispor

16. GENÇLERBİRLİĞİ PUANI 28

Kasımpaşa
Trabzonspor (D)

17. KAYSERİSPOR PUANI 27

Alanyaspor (D)
Konyaspor

18. FATİH KARAGÜMRÜK PUANI 24

Kocaelispor (D)
Alanyaspor

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

