Düşme hattında ateş bacayı sardı: Tehlikeyle burun buruna gelen 6 takımın kalan maçları

Süper Lig'de alt sıralarda ateş bacayı sardı. Bitime 2 hafta kala 6 takım düşme tehlikesiyle burun buruna.

Ligde son sırada yer alan Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni 1-0 yenince umutlandı. Gençlerbirliği'ni de düşme hattına çekti.

Fatih Karagümrük 24 puanla 18. ve son sırada yer alıyor. 17. sırada Kayserispor, 16. sırada da Gençlerbirliği var. 15. Antalyaspor, 14. Eyüpspor, 13. Kasımpaşa düşme tehlikesi yaşayan takımlar. Kasımpaşa diğer takımlara göre daha avantajlı durumda bulunuyor.

Süper Lig'in dibi karıştı

Alanyaspor ise Antalyaspor deplasmanından aldığı 1 puanla nefes aldı. Alanyaspor, 34 puanla 12. sırada.

Düşme tehlikesi yaşayan takımların son 2 haftadaki maçları şöyle:

13. KASIMPAŞA PUANI 32

Gençlerbirliği (D)

Galatasaray

14. EYÜPSPOR PUANI 29

Çaykur Rizespor

Fenerbahçe (D)

15. ANTALYASPOR PUANI 29

Galatasaray (D)

Kocaelispor

16. GENÇLERBİRLİĞİ PUANI 28

Kasımpaşa

Trabzonspor (D)

17. KAYSERİSPOR PUANI 27

Alanyaspor (D)

Konyaspor

18. FATİH KARAGÜMRÜK PUANI 24

Kocaelispor (D)

Alanyaspor