Kupayı alır almaz ayrılıkları açıklandı: 5 yıldıza veda

Voleybolda kupa ve ligden sonra CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu da olan VakıfBank'ta 5 ismin takımdan ayrılacağı duyuruldu.

VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Arslan, final maçından sonra açıklamalarda bulundu. Arslan şu ifadeleri kullandı:

"Sezonu arzu ettiğimiz gibi VakıfBank’a yakışır bir şekilde zirvede noktalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem de bunu Türk finali ile başarmak her şeyden daha anlamlı, daha güzel oldu. Kıymetli rakibimiz Eczacıbaşı ile finali paylaşmak en az şampiyonluk kadar gurur vericiydi. 7. kez Avrupa’nın en büyüğü olduk. Şampiyonluğumuz ve 7. yıldızımız kutlu olsun. Bu sene Şampiyonlar Ligi, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası’nı müzemize getirmeyi başardık. Hedeflerimize ulaştığımız, tarihi bir sezonu tamamladık.

Böyle takım dünyada ne görüldü ne duyuldu

Bu sezon her topta, her sayıda mücadeleyi elden bırakmayan, inanılmaz bir adanmışlık ortaya koyan sporcularımız baştan sona VakıfBank ruhunu sahaya yansıttılar, bize kendi ülkemizde büyük bir mutluluk yaşattılar. Şampiyon sporcularımızı, teknik ekibimizi ve yönetici arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sezon boyunca salonlarda, ekran başında bizi dünyanın dört bir yanında destekleyen taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkürlerin en özelini de VakıfBank ailesine sunuyorum.

Başta kıymetli rakibimiz Eczacıbaşı olmak üzere Dörtlü Finallerde yer alan tüm takımları ve sezon boyunca sahada mücadele verdiğimiz tüm rakiplerimizi tebrik ediyorum. Kız çocuklarının hayallerine ortak olmak için çıktığımız bu yolda Türkiye’nin uluslararası arenada en başarılı takımı olmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle 7. CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kız çocuklarına armağan ediyoruz.”

"GERİ DÖNECEKLERİNE İNANIYORUM"

Arslan, takımdan ayrılacak isimleri de duyurdu.

Buna göre Ayça aykaç, Derya Cebecioğlu, Sıla çalışkan, Chiaka Ogbogu ve Adhuoljok Malual'ın takımdan ayrılacağı açıklandı.

Osman Arslan, "Bu ailenin kapıları kendilerine her zaman açık kalacak. En kısa zamanda da geri döneceklerine inanıyorum" dedi.