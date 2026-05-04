Böyle takım dünyada ne görüldü ne duyuldu

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Türk spor tarihinin en başarılı takımı oldu. Özellikle bu sezon kazanmadık kupa bırakmayan VakıfBank, son olarak Şampiyonlar Ligi Kupası'nı da kaldırarak dünyada eşi benzeri zor görülen bir başarıya imza attı.

Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank oldu

VakıfBank, bu sezon Kupa Voley ve Sultanlar Ligi şampiyonluğunu da kazanmıştı.

İTALYANLARA KARŞI TARİH YAZDI

VakıfBank, İstanbul'da düzenlenen Final Four Yarı Finali'nde önce İtalya'nın güçlü takımı Imoco Conegliano ile karşılaştı. İlk 2 seti kaybeden temsilcimiz, sonra tarihi bir geri dönüşe imza attı ve rakibini 3-2 yendi.



Türk finalinde de Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup eden VakıfBank, Avrupa'nın en büyük kupasının sahibi oldu.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK ŞAMPİYON OLAR TAKIMI

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok şampiyon olan takımı VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki 7. şampiyonluğu ile beraber toplamda 13. uluslararası kupasını kazandı.



En çok şampiyon takım konumunda olduğu CEV Şampiyonlar Ligi’nde 2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023’ün ardından bir kez daha kupayı kaldırarak 7. kez mutlu sona ulaşan VakıfBank, ayrıca 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 Avrupa Challenge Kupası ve 1 Avrupa Top Teams Kupası şampiyonluğu yaşadı. Sarı siyahlılar, bu başarıyla birlikte Türkiye ve uluslararası alandaki toplam kupa sayısını da 43’e yükseltti. VakıfBank, uluslararası alandaki 13 şampiyonluğun yanı sıra 15 Sultanlar Ligi, 10 Kupa Voley ve 5 Türkiye Şampiyonlar Kupası olmak üzere 40 yılda toplamda 43 kupaya ulaştı.

GUIDETTI'NİN 32. KUPASI

Giovanni Guidetti, 2008’den bu yana başantrenör olarak görev aldığı VakıfBank ile 32. kupasını kazandı. Guidetti, şampiyonluk sonrasında şöyle konuştu:

“Şampiyonlar Ligi’nde 7 şampiyonluğumuz var ama bugün bu harika takımın ilk Şampiyonlar Ligi zaferiydi. Geçen yıl takımda çok fazla değişiklik yapmıştık ve Final-Four oynamıştık. Bu yıl kupayı kazandık. Buradaki gelişim harika ve çok fazla hikayemiz var. Boskovic belki de tüm kariyeri boyunca hayal ettiği bir başarıya ulaştı. Markova geçen yıl ilk kez bu arenaya çıktı ve bu yıl ilk kez şampiyon oldu. Zehra ve Cansu bu kupanın ruhunu oluşturuyorlar. Harika insanlardan oluşan bir ekibim var. Biz çok çalıştık ve başardık. Her gün daha iyi olmak için ve en iyiye ulaşmak için çok fazla çalıştık. Ve bu harika insanlara, taraftarlarımıza, kulübümüze çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı bu başarı gelmezdi.”

ZEHRA GÜNEŞ: BU BENİM İÇİN UNUTULMAZ

VakıfBank’ın kaptanı Zehra Güneş de şunları söyledi:

“Bu benim kaptan olarak ilk Avrupa şampiyonluğum. Final-Four’un basın toplantısında burasının voleybolunun en yüksek seviyesi olduğunu ve burada kazananı detayların belirleyeceğini söylemiştim. Biz de detayları çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Tüm sezon boyunca yanımda mücadele eden takım arkadaşlarımı, teknik ekibimizi, kulübümüzü gördüm. Bu kulüp her zaman her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu benim için unutulmaz bir kupa olacak. Kendi evimizde, kupayı ülkemizde tuttuğumuz için çok mutluyuz.”

CEV Şampiyonlar Ligi’nin en değerli oyuncusu seçilen Tijana Boskovic, “Çok mutluyum, takımımla gurur duyuyorum” dedi. Boskovic, “Çok çalıştık, bir aile gibiyiz. Sezonu 3 kupayla kapattık; bu da bizim için başarılı bir sezon demek. Elimizden gelen en iyi performansı vermek zorundaydık. Eczacıbaşı çok saygı duyduğum bir takım, çok iyi oynadılar. Onlara da tebrikler” ifadelerini kullandı.