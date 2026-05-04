Süper Lig'de kader haftası: Küme düşen son takım belli oluyor

Basketbol Süper Ligi'nde 3 ekipten biri daha lige veda edecek. Büyükçekmece Basketbol'un ardından ligden düşecek ekip, Aliağa Petkimspor, Karşıyaka ve Mersinspor'dan biri olacak. Ligden düşecek son takım averajla belli olabilir.

Erteleme maçları dışında gelecek hafta sona erecek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne veda edecek ikinci ekip averajla belli olabilir.

Onvo Büyükçekmece Basketbol'un düşmesinin kesinleştiği ligde, dünkü 29. hafta müsabakalarının ardından küme düşme ihtimali kalan ekip sayısı 3'e düştü. Ligde 8 galibiyeti bulunan Karşıyaka'nın yanı sıra dokuzar galibiyetli Mersinspor ile bir maçı eksik Aliağa Petkimspor'dan biri daha lige veda edecek.

Düşme hattındaki ekiplerden Aliağa Petkimspor, 28. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Beşiktaş GAİN ile mücadele edecek.

Karşıyaka'nın Bursaspor'u konuk edeceği 10 Mayıs Pazar günkü son hafta müsabakalarında, Aliağa Petkimspor, TOFAŞ'la ve Mersinspor da Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak.

İhtimaller

Aliağa Petkimspor ve Mersinspor'un galibiyeti ligde kalmalarına yetecek, Karşıyaka'nın ise tek başına galibiyeti yetmeyecek.

Karşıyaka, Bursaspor'a yenilmesi halinde ligden düşecek ikinci takım olacak. Olası puan eşitliklerinde "Basketbol Oyun Kuralları Ek Bölüm D-Takımların Sıralaması" maddesi devreye girecek.

Üç takımın puan eşitliğinde lige Mersinspor veda edecek.

Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor'un puan eşitliğinde Aliağa Petkimspor ligden düşecek.

Karşıyaka ile Mersinspor'un aynı puanda olması halinde ise genel averaja bakılacak. Son hafta öncesinde Karşıyaka'nın "-221", Mersinspor'un ise "-103" averajı bulunuyor.(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Zehra ve arkadaşları şampiyonluğu dans ede ede kutladı: Soyunma odası görüntüleri ortaya çıktı
TFF'den ABD ve Kanada çıkarması
Kupayı alır almaz ayrılıkları açıklandı: 5 yıldıza veda