TFF'den ABD ve Kanada çıkarması

TFF Organizasyon Ekibi, ABD ve Kanada'da incelemelerde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 Dünya Kupası öncesinde kapsamlı bir hazırlık sürecine girdi. Genel Sekreter Abdullah Ayaz liderliğinde ABD ve Kanada’ya giden organizasyon ekibi, A Millî Takım’ın kamp merkezleri ve maç oynayacağı şehirlerde detaylı incelemelerde bulundu.

ARİZONA’DA KAMP MERKEZİ İNCELEMESİ

Ekip, millî takımın kamp merkezi olarak kullanılacak Arizona’daki otel ve antrenman sahasında detaylı tetkikler yaptı. FIFA yetkilileri, yerel makamlar ve tesis sorumlularıyla görüşülerek turnuva başlangıcına kadar yapılacak hazırlıklar hakkında bilgi alındı.

MAÇ ŞEHİRLERİNDE DETAYLI ZİYARETLER

Millî takımın grup maçlarını oynayacağı Kanada’nın Vancouver kenti ile ABD’nin Los Angeles ve San Francisco şehirlerinde otel ve antrenman tesisleri incelendi. Ay-Yıldızlıları ağırlayacak tesislerde güvenlik, lojistik ve konaklama konularında kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildi.

EKİPTE KİMLER VAR?

Ziyarete katılan TFF ekibinde şu isimler yer aldı:

  • Abdullah Ayaz (Genel Sekreter)
  • Buğra İmamoğulları (Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü)
  • Ali Gümüş (IT Direktörü)
  • Mert Tuncay (A ve U21 Millî Takım İdari Müdürü)
  • Pierpaolo Polino (Atletik Performans Antrenörü)
  • Halil Yazıcıoğlu (Operasyon Müdürü)
  • Türker Tozar (İletişim Müdürü)
  • Cengiz Çelik (Malzeme Departmanı Müdürü)
  • Volkan Küçük (Kurumsal İletişim Müdürü)
  • Tulga Kahraman (Seyahat Konaklama Müdür Yardımcısı)
  • Bülent Perut (Stadyum Güvenlik ve Taraftar Sorumlusu)

TFF’nin bu incelemeleri, 2026 Dünya Kupası’nda millî takımın en iyi şartlarda mücadele etmesi için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Organizasyon ekibinin raporları doğrultusunda kamp ve maç hazırlıkları şekillenecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

