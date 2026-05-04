Zehra ve arkadaşları şampiyonluğu dans ede ede kutladı: Soyunma odası görüntüleri ortaya çıktı

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı'nı yenen VakıfBank kupayı müzesine götürdü. Şampiyonluk kutlaması yapan VakıfBank'ın soyunma odasından görüntüler ortaya çıktı.

Avrupa kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyon olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde 66. sezonun şampiyonu, İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan final maçında belirlendi.
Organizasyon tarihinde iki Türk takımının ikinci kez finalde karşılaştığı müsabakada VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 25-20, 25-21, 21-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yendi ve namağlup kupaya uzandı.
Sarı-siyahlı ekip, 10. kez mücadele ettiği finalde dolu tribünler önünde 7. kez mutlu sona ulaştı.

KUPA 9. KEZ TÜRKİYE’DE

Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez şampiyonluğa ulaştı.
VakıfBank, sırasıyla 2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023'ün ardından bu sezon 7. şampiyonluğunu aldı.
Kupada Fenerbahçe 2012, Eczacıbaşı ise 2015'te şampiyonluk sevinci yaşadı.

ZEHRA VE ARKADAŞLARINDAN DANS ŞOV

VakıfBank’ın şampiyonluğu sonrası soyunma odası görüntüleri ortaya çıktı.
VakıfBank’ın yıldızı Zehra Güneş ve takım arkadaşları, şampiyonluğu doyasıya kutladı.
Madalyalarını boyunlarına geçiren voleybolcular, soyunma odasında dans ederek büyük bir sevinç yaşadı.

TÜRK KADIN VOLEYBOLUNDAN 27. KUPA

Türkiye, kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki 27. uluslararası kupasını CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde kazanmayı başardı.
Türk takımları, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 9, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 8, CEV Kupası'nda 6, CEV Challenge Kupası'nda ise 4 şampiyonluk olmak üzere 27 kupa kazandı.
Türkiye, Galatasaray Daikin'in CEV Kupası şampiyonluğunun ardından bu sezon ikinci zaferini elde etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

