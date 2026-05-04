Tedesco cephesinden Ederson resti! "Yüzde yüz yalanlayacaktır"

Halktv.com.tr / İsa Karaarslan - Özel Haber

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından ortaya atılan iddialar spor kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor. Ahmet Çakar’ın katıldığı bir YouTube programında, Tedesco ile Sarı-Lacivertli futbolcular Ederson ve Jhon Duran arasında kavga yaşandığı yönündeki sözleri büyük yankı uyandırdı.

İLK TEPKİ FENERBAHÇE'DEN GELDİ: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Kısa sürede yayılan bu iddialar üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü vakit kaybetmeden resmi bir açıklama yayınladı. Söylentilerin "Hayal ürünü" olduğu vurgulanan açıklamada, hukuki yollara başvurulacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sky Spor YouTube kanalında, Ahmet Çakar tarafından dile getirilen iddiaların tamamı asılsız ve hayal ürünüdür. Söz konusu ifadelerde yer alan; teknik heyetimiz ile futbolcularımız arasında yaşandığı öne sürülen olaylara ilişkin iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini önemle rica eder; söz konusu açıklamalara ilişkin gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe Ahmet Çakar'ı yalanladı: Asılsız ve hayal ürünüdür

TEDESCO CEPHESİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Sarı-Lacivertli kulübün resmi yalanlamasının ardından, Domenico Tedesco cephesinden gelen bilgiler de fiziksel şiddet iddialarını kesin bir dille reddetti.

Tedesco'nun yakın çevresi, ortaya atılan bu şiddet senaryolarının kaynağına anlam veremediklerini aktardı. Ayrılık sürecindeki atmosfere dikkat çeken kaynaklar; kulüp içinde iddia edildiği gibi bir şiddet olayı ve kaos yaşanması halinde, takımın ve taraftarın hocaya böylesine sıcak ve sahiplenici bir veda etmesinin imkansız olacağı aktarıldı.

"EDERSON'A SORUN YÜZDE YÜZ YALANLAYACAKTIR"

Özellikle Ederson'un yumruk attığı yönündeki söylentilere karşı oldukça net bir duruş sergilenirken, doğrudan oyuncuya sorulması halinde Ederson'un da bu kriz senaryolarını 'yüzde yüz' yalanlayacağı ifade edildi.

TARAFTARIN DESTEĞİ TEDESCO'YU DUYGULANDIRDI

Öte yandan Tedesco'nun son günlerde Fenerbahçe taraftarından gördüğü yoğun destek mesajlarından dolayı fazlasıyla duygulandığı ve bu sevgi selini "muazzam" olarak nitelendirdiği öğrenildi.