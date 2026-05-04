Zeynep Sönmez kariyer rekoru kırdı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 65'inciliğe yükseldi.

Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 2 basamak atladı.

Son katıldığı organizasyon olan WTA 1000 düzeyindeki Madrid Açık'ta 3. tura çıkan 24 yaşındaki sporcu, kariyer rekorunu kırdı.

Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi ünvanını, 2016'nın eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyükakçay elinde tutuyor.

ZEYNEP SÖNMEZ KİMDİR?

Türk tenisinin yükselen isimlerinden Zeynep Sönmez, son dönemde elde ettiği sonuçlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Profesyonel kariyerinde istikrarlı bir çıkış yakalayan milli sporcu, özellikle uluslararası turnuvalarda gösterdiği performansla adından söz ettiriyor.

30 Nisan 2002 yılında dünyaya gelen Zeynep Sönmez, küçük yaşlarda başladığı tenis kariyerinde kısa sürede önemli gelişim kaydetti. Türkiye’yi farklı yaş kategorilerinde temsil eden başarılı raket, zamanla profesyonel arenada da boy göstermeye başladı.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) organizasyonlarında mücadele eden Sönmez, özellikle sert kort performansıyla öne çıkıyor. Genç yaşına rağmen disiplinli çalışma yapısı ve mücadeleci oyun tarzıyla dikkat çeken milli tenisçi, dünya sıralamasında yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.

Son yıllarda ITF turnuvalarında elde ettiği derecelerle puanını artıran Sönmez, Türk tenisinde yeni bir jenerasyonun temsilcisi olarak görülüyor. Uzmanlar, milli sporcunun performansını sürdürmesi halinde daha üst düzey turnuvalarda kalıcı olabileceğini değerlendiriyor.