Süper Lig'in dibi karıştı

Süper Lig'in dibi karıştı
Yayınlanma:
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan maçta Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, konuk ettiği Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında kümede kalma mücadelesini doğrudan etkileyen 4 karşılaşma oynandı. Alınan sonuçlar, alt sıralardaki takımların kaderini belirleyecek nitelikteydi.

ANTALYA DERBİSİ GOLSÜZ BİTTİ

Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanan mücadele 0-0 sona erdi. İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

KASIMPAŞA VE KOCAELİSPOR BERABERE

Kasımpaşa ile Kocaelispor arasındaki mücadele 1-1 sona erdi. Adrian Benedyczak’ın 2. dakikadaki golüne, Dan Agyei 23. dakikada cevap verdi.

Emre Belözoğlu çok erken sevindiEmre Belözoğlu çok erken sevindi

KAYSERİSPOR VE EYÜPSPOR PUAN PAYLAŞTI

Kayserispor ile Eyüpspor arasındaki kritik maç da 1-1 bitti. Luccas Claro’nun 4. dakikadaki golüne, 60. dakikada Indrid Tuçi karşılık verdi.

KARAGÜMRÜK UMUTLANDI

Fatih Karagümrük, sahasında Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ederek kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı. Tiago Çukur’un 17. dakikada attığı gol skoru belirledi. Gençlerbirliği’nde Metehan Mimaroğlu, 45+5. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Karagümrük'ten 3 puan!
Küme düşme hattını ilgilendiren maçta İstanbul temsilcisi gençlerbirliği'ni yendi.
54. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan ortasında Fatih Karagümrük'ün oyuncusu Kranevitter'e çarpan top, altıpas çizgisine doğru yöneldi. Bu noktada bulunan Koita'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

55. dakikada Fıratcan Üzüm'ün sağ kanattan ortasında arka direkte bulunan Abdurrahim Dursun, penaltı noktasında bulunan Tongya'ya meşin yuvarlağı aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda, Kranevitter topu çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında da kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kontrol etti.

66. dakikada Traore'nin sağ kanattan ortasında altıpas çizgi üzerinde bulunan Goutas'ın kafa vuruşunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı sağına yatarak çeldi.

Fatih Karagümrük, maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Karagümrük: 1 - Gençlerbirliği: 0

  • Stat: Atatürk Olimpiyat
  • Hakemler: Oğuzhan Çakır, Samet Çavuş, Özcan Sultanoğlu
  • Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Ahmed Traore (Dk. 46 Serginho), Kranevitter, Berkay Özcan (Dk. 59 Bartuğ Elmaz), Barış Kalaycı (Dk. 46 Larsson), Tiago Çukur (Dk. 84 Anıl Yiğit Çınar), Babicka (Dk. 90+3 Çağtay Kurukalıp)
  • Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Fıratcan Üzüm, Goutas, Zuzek, Abdurrahim Dursun (Dk. 82 Oğulcan Ülgün), Diabate, Samed Onur (Dk. 69 Cihan Çanak), Adama Traore (Dk. 78 Niang), Tongya (Dk. 82 Pereira), Metehan Mimaroğlu (Dk. 78 Göktan Gürpüz), Koita
  • Gol: Dk. 17 Tiago Çukur (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)
  • Sarı kartlar: Dk. 45+4 Lichnovsky, Dk. 70 Tiago Çukur (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 45+6 Goutas, Dk. 49 Abdurrahim Dursun (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Spor
Galatasaray maçı öncesi ortalık yangın yeri
Galatasaray maçı öncesi ortalık yangın yeri
Emre Belözoğlu çok erken sevindi
Emre Belözoğlu çok erken sevindi