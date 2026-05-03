Süper Lig'in dibi karıştı

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında kümede kalma mücadelesini doğrudan etkileyen 4 karşılaşma oynandı. Alınan sonuçlar, alt sıralardaki takımların kaderini belirleyecek nitelikteydi.

ANTALYA DERBİSİ GOLSÜZ BİTTİ

Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanan mücadele 0-0 sona erdi. İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

KASIMPAŞA VE KOCAELİSPOR BERABERE

Kasımpaşa ile Kocaelispor arasındaki mücadele 1-1 sona erdi. Adrian Benedyczak’ın 2. dakikadaki golüne, Dan Agyei 23. dakikada cevap verdi.

KAYSERİSPOR VE EYÜPSPOR PUAN PAYLAŞTI

Kayserispor ile Eyüpspor arasındaki kritik maç da 1-1 bitti. Luccas Claro’nun 4. dakikadaki golüne, 60. dakikada Indrid Tuçi karşılık verdi.

KARAGÜMRÜK UMUTLANDI

Fatih Karagümrük, sahasında Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ederek kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı. Tiago Çukur’un 17. dakikada attığı gol skoru belirledi. Gençlerbirliği’nde Metehan Mimaroğlu, 45+5. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

54. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan ortasında Fatih Karagümrük'ün oyuncusu Kranevitter'e çarpan top, altıpas çizgisine doğru yöneldi. Bu noktada bulunan Koita'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

55. dakikada Fıratcan Üzüm'ün sağ kanattan ortasında arka direkte bulunan Abdurrahim Dursun, penaltı noktasında bulunan Tongya'ya meşin yuvarlağı aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda, Kranevitter topu çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında da kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kontrol etti.

66. dakikada Traore'nin sağ kanattan ortasında altıpas çizgi üzerinde bulunan Goutas'ın kafa vuruşunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı sağına yatarak çeldi.

