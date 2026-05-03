Emre Belözoğlu çok erken sevindi

Kasımpaşa 2. dakikada öne geçtiği maçta Kocaelispor karşısında 1 puanı zor kurtardı.

Kasımpaşa, Süper Lig’in 32’nci haftasında sahasında konuk ettiği Kocaelispor’la 1-1 berabere kaldı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetti. Kol’un yardımcılıklarını ise Mehmet Salih Mazlum ve Yusuf Susuz yaptı.

Kasımpaşa mücadeleye, “Gianniotis, Winck, Arous, Opoku, Kamil Ahmet Çörekçi, Cafu, Kerem Demirbay, İrfan Can Kahveci, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak” 11’i ile çıkarken konuk ekip Kocaelispor ise, “Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Show, Haidara, Sissoho, Keita, Can Keleş, Nonge, Agyei, Serdar Dursun” ile sahada yer aldı.

2. DAKİKADA ÖNE GEÇTİLER

Karşılaşmaya hızlı başlayan Kasımpaşa, 2’nci dakikada öne geçti. İrfan Can Kahveci’nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Ben Ouanes kafayla topu arka direğe aşırdı, kale önünde müsait durumda bulunan Benedyczak ise meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 23’üncü dakikada Kocaelispor eşitliği sağladı. Ceza sahası içi sol çaprazda topu kontrol eden Serdar Dursun’un rakibinden sıyrıldıktan sonra içeriye çıkardığı pasta Agyei’nin gelişine yerden vuruşunda top direğe çarparak ağlara gitti ve skora denge geldi: 1-1. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

1 PUANLA AYRILDILAR

Kasımpaşa, 60’ıncı dakikada tehlikeli bir atak geliştirdi. Ceza yayı önünde topla buluşan İrfan Can Kahveci, rakibini geçip şutunu çıkardı ancak kaleci Serhat soluna gelen topu kornere çelmeyi başardı. 62’nci dakikada ev sahibi ekip bir kez daha gole yaklaştı. Kerem’in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Benedyczak, sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı fakat Serhat, ayaklarıyla müdahale ederek gole izin vermedi.

Karşılaşmada ilerleyen dakikalarda iki ekip de yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Galatasaray maçı öncesi ortalık yangın yeri
Süper Lig'in dibi karıştı
