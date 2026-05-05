Göztepe Amedspor paylaşımını sildi: Kulüpten açıklama yapıldı

İzmir ekibi Göztepe, Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesinden dolayı tebrik mesajı paylaşmıştı.

Göztepe, paylaşılan tebrik mesajının kaldırıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sporun birleştirici etkisine duyulan güvenle, bugüne dek tüm kulüplerin elde ettiği başarılar ve şampiyonlukların saygıyla karşılandığı vurgulandı.

Ancak kamuoyundan gelen tepkilerin artması üzerine farklı bir yol izlenmesine karar verildiği belirtildi.

''PAYLAŞIMIN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR''

Göztepe'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

''Göztepe Spor Kulübü olarak, sporun birleştirici gücüne olan inancımız doğrultusunda bugüne kadar tüm kulüplerin başarılarını ve şampiyonluklarını saygıyla karşıladık ve kutladık. Bu anlayışla Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesini de tebrik ettik.

Ancak kulübümüz tarafından yapılan bu tebrik paylaşımının, amacı dışında farklı yönlere çekilerek konunun muhatabı olmayan taraftarlarımızın hedef alınmasına neden olduğunu üzülerek gözlemledik.

Taraftarımızın hassasiyetini de göz önünde bulundurarak söz konusu paylaşımın kaldırılmasına karar verilmiştir. Göztepe Spor Kulübü olarak, sporun birleştirici ruhuna olan inancımızı korurken her zaman camiamızın değerlerini ve hassasiyetlerini ön planda tutmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Önümüzde, Gaziantep FK ile oynayacağımız, kulüp tarihimiz açısından önemli maçlardan birinde her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu açıktır. Bu doğrultuda, tüm camiamızın omuz omuza, tek yürek halinde takımımızın yanında olacağına inancımız tamdır''