Göztepe Amedspor paylaşımını sildi: Kulüpten açıklama yapıldı

Göztepe Amedspor paylaşımını sildi: Kulüpten açıklama yapıldı
Yayınlanma:
Göztepe, Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesinden dolayı yaptığı paylaşımı kaldırdığını açıkladı. Paylaşımın neden kaldırıldığını açıklayan İzmir ekibi, "Kulübümüz tarafından yapılan bu tebrik paylaşımının, amacı dışında farklı yönlere çekilerek konunun muhatabı olmayan taraftarlarımızın hedef alınmasına neden olduğunu üzülerek gözlemledik." ifadelerini kullandı.

İzmir ekibi Göztepe, Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesinden dolayı tebrik mesajı paylaşmıştı.
Göztepe, paylaşılan tebrik mesajının kaldırıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, sporun birleştirici etkisine duyulan güvenle, bugüne dek tüm kulüplerin elde ettiği başarılar ve şampiyonlukların saygıyla karşılandığı vurgulandı.
Ancak kamuoyundan gelen tepkilerin artması üzerine farklı bir yol izlenmesine karar verildiği belirtildi.

''PAYLAŞIMIN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR''

Göztepe'nin yaptığı açıklama şu şekilde:
''Göztepe Spor Kulübü olarak, sporun birleştirici gücüne olan inancımız doğrultusunda bugüne kadar tüm kulüplerin başarılarını ve şampiyonluklarını saygıyla karşıladık ve kutladık. Bu anlayışla Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesini de tebrik ettik.
Ancak kulübümüz tarafından yapılan bu tebrik paylaşımının, amacı dışında farklı yönlere çekilerek konunun muhatabı olmayan taraftarlarımızın hedef alınmasına neden olduğunu üzülerek gözlemledik.
Taraftarımızın hassasiyetini de göz önünde bulundurarak söz konusu paylaşımın kaldırılmasına karar verilmiştir. Göztepe Spor Kulübü olarak, sporun birleştirici ruhuna olan inancımızı korurken her zaman camiamızın değerlerini ve hassasiyetlerini ön planda tutmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Önümüzde, Gaziantep FK ile oynayacağımız, kulüp tarihimiz açısından önemli maçlardan birinde her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu açıktır. Bu doğrultuda, tüm camiamızın omuz omuza, tek yürek halinde takımımızın yanında olacağına inancımız tamdır''

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Spor
Emrah Bayraktar'dan dikkat çeken 3 büyükler ziyareti
Emrah Bayraktar'dan dikkat çeken 3 büyükler ziyareti
Galatasaray'ın şampiyonluk maçına prim kararı: Rakip başkan bizzat açıkladı
Galatasaray'ın şampiyonluk maçına prim kararı: Rakip başkan bizzat açıkladı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı arkadaşını takıma çağırdı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı arkadaşını takıma çağırdı