Emrah Bayraktar'dan dikkat çeken 3 büyükler ziyareti

TFF Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar, İstanbul’da üç büyük kulübün altyapı akademilerini ziyaret ederek önemli temaslarda bulundu.

Bayraktar, ziyaretlerde kulüplerin altyapı planlamaları, tesislerin modernizasyonu ve oyuncu gelişimine dair stratejiler hakkında bilgi aldı.
Türkiye’de son dönemde hayata geçirilen yapısal değişiklikler ve yenilikler karşılıklı olarak değerlendirildi.

OYUNCU GELİŞİMİ VE A TAKIMA GEÇİŞ

Ziyaretlerde altyapıdan A Takıma geçiş süreçleri, bu süreçte genç oyunculara verilebilecek destekler ve oyuncu gelişiminin daha verimli hale getirilmesi konuları ele alındı.

FENERBAHÇE'DEN BAŞLADI

  • Anadolu yakasında Fenerbahçe Akademisi: Fenerbahçe A.Ş. Akademi Direktörü Şenol Çorlu ile Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde görüşme.

  • Avrupa yakasında Beşiktaş Akademisi: Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde Akademi Direktörü Serdar Topraktepe ve İdari Direktör Tuncay Yanık ile buluşma.

  • Son olarak Galatasaray Akademisi: Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Akademi Direktörü Murat Dizdar ile görüşme.

