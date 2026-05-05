Fenerbahçe'nin eski yıldızı arkadaşını takıma çağırdı

Edin Dzeko gelecek sezon Bundesliga'da mücadele edecek takımı Schalke için harekete geçti. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bosna Hersek Milli takımından arkadaşı Sead Kolasinac'e çağrıda bulundu.

Bundesliga’ya geri dönen Schalke 04, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Alman ekibi, Atalanta forması giyen eski oyuncusu Sead Kolasinac ile ilgileniyor.

DZEKO’DAN KOLASİNAC ÇAĞRISI

Schalke ile Bundesliga’ya yükselme başarısı gösteren Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı’ndan arkadaşı Kolasinac hakkında konuştu. Dzeko, “Onu seviyorum. Tabii ki harika olur ancak Atalanta ile sözleşmesi var. Bu kararı kendisi verecek” ifadelerini kullandı.

Sead Kolasinac Schalke yolunda

ATALANTA’NIN TUTMA PLANI

Sky’ın haberine göre Kolasinac, Schalke’ye dönmeye sıcak bakıyor. Ancak Atalanta, sözleşmesi haziran ayında bitecek olan 32 yaşındaki oyuncunun kontratını uzatmak istiyor. İtalyan ekibi, Schalke’den daha iyi bir teklif sunarak Kolasinac’ı kadroda tutmayı hedefliyor.

26 MAÇA ÇIKTI

Kolasinac, bu sezon Atalanta formasıyla 26 maçta sahaya çıktı. Deneyimli savunmacının geleceğinin sezon sonunda netleşmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

