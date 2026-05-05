Fenerbahçe'ye Konyaspor maçı öncesi kötü haber

Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor’la karşılaşacak. 9 Mayıs Cumartesi günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe’ye Milan Skriniar’dan kötü haber geldi.

FORMA GİYEMEYECEK

TRT Spor’da yer alan habere göre; deneyimli stoper devam eden sakatlığı nedeniyle Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek. Milan Skriniar’ın kafilede yer alıp almayacağına ise cuma günü karar verilecek.

40 MAÇTA 2 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maça çıkan Milan Skrinar, 3515 dakika sahada kaldı. Deneyimli stoper, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

PUAN DURUMU

Halihazırda 70 puanı bulunan sarı-lacivertliler, 2. sırada yer alıyor. 40 puandaki Konyaspor ise 9. sırada bulunuyor. Fenerbahçe puan kaybetmesi halinde Galatasaray’ın şampiyonluğu kesinleşecek.