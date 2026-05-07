Arda Turan yıkıldı: Şah mat oldum

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan gözünü Konferans Ligi şampiyonluğuna dikti. Türk teknik adam Crystal Palace maçı öncesi dikkat çeken bir itirafta bulundu.

UEFA Konferans Ligi yarı final rövanşında deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak olan Shakhtar Donetsk’te teknik direktör Arda Turan, basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı.

ARDA TURAN NASIL YIKILDIĞINI ANLATTI

Genç teknik adam, futbolun hayatın zorlukları karşısında bir bahane olamayacağını vurguladı ve şöyle konuştu: Her zaman iyi oynamayabilirsiniz ama mücadele etmemenin bir bahanesi olamaz. Eğer insanlar sabah bombalarla uyanıp, çocuklar okula gidiyorsa futbol için bir bahanemiz olamaz.

“İLK MAÇTA ŞAH MAT OLDUM”

İlk maçta rakip teknik direktör Oliver Glasner karşısında zorlandığını kabul eden Turan, “İlk maçta şah mat oldum. İkinci maçta en azından beraberliğe getirmek istiyorum. Glasner’a çok saygı duyuyorum. Onun gibi bir hocayla burada karşılaşmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

"GUARDIOLA DEĞİLİM"

Arda Turan, oyun anlayışını ise şu sözlerle özetledi:
Tabii ki Pep Guardiola veya Luis Enrique değilim ama topa sahip olup dünyanın her yerinde oyunu kontrol etmek istiyorum.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

