Sezon başında Fenerbahçe istemişti: Aşırı kilosu yüzünden futbolu bıraktı

Alman stoper Niklas Süle, sezon sonunda aktif futbol kariyerini noktalama kararı aldı.

Henüz 30 yaşında olmasına rağmen yaşadığı sakatlıklar ve fiziksel sorunlar nedeniyle bu kararı aldığını açıkladı.

FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Sezon başında Süle’nin adı Fenerbahçe ile de anılmıştı. İtalyan basını, Sarı - Lacivertlilerin Dortmund forması giyen Süle’yi kadrosuna katmak için girişimde bulunduğunu iddia etmiş ve anlaşma konusunda iki tarafında da yakın olduğunu yazmıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASINI KALDIRDI

Süle, kariyerinde önemli kupalar kazandı:

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

UEFA Süper Kupa

FIFA Kulüpler Dünya Kupası

Bundesliga’da toplam 299 maçta forma giyen Süle, milli takımda ise 49 kez sahaya çıktı. Borussia Dortmund formasıyla 2022’den bu yana 109 maçta 3 gol kaydetti.

"10 DAKİKA BOYUNCA AĞLADIM"

Borussia Dortmund’un resmi sitesine konuşan Süle, kararını şu sözlerle duyurdu:

Bu kararı diz sakatlığı yaşadığım Hoffenheim maçının ardından aldım. Sakatlığımın ardından doktor kontrolüne girdim ve duşta on dakika boyunca ağladım.

Niklas Süle’nin bu vedası, Alman futbolu için sürpriz bir gelişme oldu. Kariyerinde birçok başarıya imza atan Süle, futbolu ani bir kararla bırakmak zorunda kaldı.