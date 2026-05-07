Sergen Yalçın'ın beğenmediği Yıldız'ı Real Madrid istiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yorumculuk yaparken beğenmediğini söylediği Yıldız için Real Madrid'in bir kez daha harekete geçtiği ortaya çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yorumculuk yaparken "Yıldız değil" dediği Kenan Yıldız için Real Madrid'in tekrar harekete geçtiği belirtildi.

Yalçın, bir televizyon programında yıldız futbolcu olarak Kenan Yıldız'ın da gösterilmesi üzerine, "Ben Kenan Yıldız’ı izledim hocam hiç anlatıldığı gibi yıldız bir futbolcu değil" demişti.

REAL MADRİD JUVENTUS'LA GÖRÜŞECEK

Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid, daha önce Kenan Yıldız için girişimde bulunmuş, ancak kulübü Juventus transfere onay vermemişti.
İtalya basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; eflatun beyazlılar sezon sonunda Kenan Yıldız için Juventus'la görüşmlere bir kez daha başlayacak.

Kenan Yıldız'la 2030'a kadar sözleşme imzalayan Juventus'un kararının değişmediği belirtilirken, Real Madrid'in yapacağı teklif merak ediliyor.
Güncel değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Kenan Yıldız için İspanyol kulübü daha önce 100 milyon euro teklif etmişti.
Kenan Yıldız, Dünya Kupası'nda A Milli Takımımız'ın en büyük kozlarından biri olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

