Karayipler Sultanı Fenerbahçe'de: İtalyanlar teşekkür etti

Fenerbahçe'nin şubat ayında anlaştığı iddia edilen Brendo Castillo, İtalyan takımından ayrıldı. Kulübü teşekkür ederek ayrılığı duyurdu. Dominikli yıldızın yeni sezonda Fenerbahçe'de oynayacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin Karayipler ülkesi Dominik'in dünyaca ünlü yıldızı "Karayipler Sultanı" Brendo Castillo ile anlaştığı şubat ayında iddia edilmişti.

Sarı lacivertlilerin 33 yaşında ve 1.67 boyundaki libero ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı da belirtilmişti.
Voleybolda sezonun bitmesiyle birlikte İtalyan kulübü Savino Del Bene Scandicci ile yolların ayrıldığını teşekkür ederek duyurdu.

Dünyanın en iyi liberolarından biri olarak gösterilen Brendo Castillo, son 3 sezondur İtalya'daydı. Savino Del Bene Scandicci'den önce Allianz Vero Volley Milano'da oynadı. Ondan önce de yine Savino Del Bene Scandicci'deydi.

3 KEZ OLİMPİYATTA OYNADI

Brendo Castillo, İtalya'ya gelmeden önce Azerbaycan, Brezilya ve Porto Riko takımlarında da oynadı.
Dominik Cumhuriyeti Milli Takımı'yla 3 kez olimpiyatlarda mücadele eden Brendo, 2021 Londra Olimpiyatları'nda Dominik Cumhuriyeti 5. olmasına rağmen en iyi libero seçildi.

Yıldız oyuncunun 100'den fazla bireysel ödülü bulunuyor.
Brendo Castillo, yeni sezonda Fenerbahçe'ye gelecek ve kariyerinde ilk kez Vodafone Sultanlar Ligi'nde yer alacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
