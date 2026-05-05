Acun Ilıcalı yine turnayı gözünden vurdu: 1 yılda 432 milyon lira

Acun Ilıcalı yine turnayı gözünden vurdu: 1 yılda 432 milyon lira
Yayınlanma:
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın ''Türkiye’de 20’den aşağı 25’ten aşağı gol atacağını düşünmüyorum. Kolay kolay kaçırmıyor." dediği Oli McBurnie'ye İspanya'dan Real Betis talip oldu. İspanyol ekibinin 8 milyon euroyu (432 milyar lira) gözden çıkardığı ifade edildi.

Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı’nın büyük övgüyle diğer Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a önerdiği yıldız futbolcusu Oli McBurnie Avrupa devlerinin radarına girdi.
Acun Ilıcalı futbolcusu hakkında, "Oli McBurnie korkunç bir santrafor. Bugün Üç büyüklerde de çok rahatça oynayabilir. Türkiye’de 20’den aşağı 25’ten aşağı gol atacağını düşünmüyorum. Kolay kolay kaçırmıyor." ifadelerini kullanmıştı.

REAL BETIS TALİP OLDU

İspanyol medyasında çıkan haberlere göre; La Liga ekibi Real Betis, Hull City’nin golcüsü Oli McBurnie’yi istiyor.
Forvet piyasasında önemli hamleler yapan Real Betis’in 1 numaralı transfer hedefi İskoç futbolcu oldu.
Real Betis’in 8 milyon euroluk (432 milyon lira) teklif hazırlığında olduğu ifade edildi.

38 MAÇTA 26 GOL KATKISI

Bu sezon Hull City ile 38 maça çıkan Oliver McBrunie, 18 gol atarken 8 de gol pası verdi ve toplam 26 gole doğrudan katkı sağladı.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan McBurnie’nin sezon sonu Hull City’de kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.

HULL CITY PLAY-OFF’A KALDI

İngiltere Championship’i 73 puanla 6. sırada bitiren Hull City, play-off’a kalmayı başardı.
Acun Ilıcalı’nın takımı, play-off yarı finalinde Milwall ile karşılaşacak.
Yarı finalin ilk maçı 8 Mayıs Cuma günü oynanacak ve TSİ 22.00’de başlayacak.
Mücadelenin rövanşı ise 11 Mayıs Pazartesi günü oynanacak ve TSİ 22.00’de başlayacak.

PREMIER LİG’E ÇIKANA 300 MİLYON EURO

Coventry ve Ipswich Town’un Premier Lig’e yükseldiği ligde son çıkacak olan takım play-off maçlarının ardından belli olacak.
Adını Premier Lig’e yazdıran takım, 300 milyon euroyu (18 milyar lira) kasasına koyacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Spor
TRT'den müjde: Dünyanın merakla beklediği dev maçı naklen yayınlayacak
TRT'den müjde: Dünyanın merakla beklediği dev maçı naklen yayınlayacak
Arda Turan'dan Galatasaray teknik direktörlüğü açıklaması: Olay cevap
Arda Turan'dan Galatasaray teknik direktörlüğü açıklaması: Olay cevap