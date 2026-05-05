Acun Ilıcalı yine turnayı gözünden vurdu: 1 yılda 432 milyon lira

Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı’nın büyük övgüyle diğer Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a önerdiği yıldız futbolcusu Oli McBurnie Avrupa devlerinin radarına girdi.

Acun Ilıcalı futbolcusu hakkında, "Oli McBurnie korkunç bir santrafor. Bugün Üç büyüklerde de çok rahatça oynayabilir. Türkiye’de 20’den aşağı 25’ten aşağı gol atacağını düşünmüyorum. Kolay kolay kaçırmıyor." ifadelerini kullanmıştı.

REAL BETIS TALİP OLDU

İspanyol medyasında çıkan haberlere göre; La Liga ekibi Real Betis, Hull City’nin golcüsü Oli McBurnie’yi istiyor.

Forvet piyasasında önemli hamleler yapan Real Betis’in 1 numaralı transfer hedefi İskoç futbolcu oldu.

Real Betis’in 8 milyon euroluk (432 milyon lira) teklif hazırlığında olduğu ifade edildi.

38 MAÇTA 26 GOL KATKISI

Bu sezon Hull City ile 38 maça çıkan Oliver McBrunie, 18 gol atarken 8 de gol pası verdi ve toplam 26 gole doğrudan katkı sağladı.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan McBurnie’nin sezon sonu Hull City’de kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.

HULL CITY PLAY-OFF’A KALDI

İngiltere Championship’i 73 puanla 6. sırada bitiren Hull City, play-off’a kalmayı başardı.

Acun Ilıcalı’nın takımı, play-off yarı finalinde Milwall ile karşılaşacak.

Yarı finalin ilk maçı 8 Mayıs Cuma günü oynanacak ve TSİ 22.00’de başlayacak.

Mücadelenin rövanşı ise 11 Mayıs Pazartesi günü oynanacak ve TSİ 22.00’de başlayacak.

PREMIER LİG’E ÇIKANA 300 MİLYON EURO

Coventry ve Ipswich Town’un Premier Lig’e yükseldiği ligde son çıkacak olan takım play-off maçlarının ardından belli olacak.

Adını Premier Lig’e yazdıran takım, 300 milyon euroyu (18 milyar lira) kasasına koyacak.