TRT'den müjde: Dünyanın merakla beklediği dev maçı naklen yayınlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih, sahasında Paris Saint-Germain’i konuk edecek.

6 Mayıs Çarşamba günü Allianz Arena’da oynanacak mücadele, saat 22.00’de başlayacak.

Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu’ndan hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Pinheiro’nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.

VAR’da Marco di Bello, AVAR’da Tiago Martins olacak.

İLK MAÇ 5-4 BİTTİ

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Paris Saint-Germain, 9 golün atıldığı maçta Bayern Münih’i 5-4 mağlup etmişti.

PSG’nin gollerini Kvaratskhelia (2), Ousmane Dembele (2) ve Joao Neves atarken, Bayern Münih’in gollerini Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano ve Luis Diaz attı.

FUTBOLSEVERLERE MÜJDELİ HABER

TRT, futbolseverlere müjdeli haberi verdi.

Dünyanın merakla beklediği karşılaşma TRT 1’den naklen yayınlanacak.