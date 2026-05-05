TRT'den müjde: Dünyanın merakla beklediği dev maçı naklen yayınlayacak

TRT'den müjde: Dünyanın merakla beklediği dev maçı naklen yayınlayacak
Yayınlanma:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Paris Saint-Germain'in karşı karşıya geleceği maç TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak. İlk mücadeleyi 5-4'lük skorla PSG kazanmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih, sahasında Paris Saint-Germain’i konuk edecek.
6 Mayıs Çarşamba günü Allianz Arena’da oynanacak mücadele, saat 22.00’de başlayacak.
Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu’ndan hakem Joao Pinheiro yönetecek.
Pinheiro’nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.
VAR’da Marco di Bello, AVAR’da Tiago Martins olacak.

İLK MAÇ 5-4 BİTTİ

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Paris Saint-Germain, 9 golün atıldığı maçta Bayern Münih’i 5-4 mağlup etmişti.
PSG’nin gollerini Kvaratskhelia (2), Ousmane Dembele (2) ve Joao Neves atarken, Bayern Münih’in gollerini Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano ve Luis Diaz attı.

FUTBOLSEVERLERE MÜJDELİ HABER

TRT, futbolseverlere müjdeli haberi verdi.
Dünyanın merakla beklediği karşılaşma TRT 1’den naklen yayınlanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Spor
Arda Turan'dan Galatasaray teknik direktörlüğü açıklaması: Olay cevap
Arda Turan'dan Galatasaray teknik direktörlüğü açıklaması: Olay cevap
Acun Ilıcalı yine turnayı gözünden vurdu: 1 yılda 432 milyon lira
Acun Ilıcalı yine turnayı gözünden vurdu: 1 yılda 432 milyon lira