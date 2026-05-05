Cüneyt Çakır'ın Dünya Kupası'ndaki görevi belli oldu

Ulusal ve uluslararası alanda ilklere imza attığı hakemlik kariyerini 2022 yılının kasım ayında noktalayan Çakır, eğitimci ve yönetici olarak dünya futbolunda sahne almaya devam ediyor.

2023 Ağustos'tan bu yana Gürcistan Futbol Federasyonunda hakem kurulu başkanlığı yapan 49 yaşındaki futbol adamı, FIFA ve UEFA'da da aktif rol üstleniyor.

A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yönetici olarak görev alacak Cüneyt Çakır, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

HAKEMLİKTEN SONRAKİ EN BÜYÜK HEDEFİNE ÇOK YAKIN

Cüneyt Çakır, hakemlik kariyerini noktaladıktan sonraki en büyük hedefine 2026 Dünya Kupası'nda yönetici görevini üstlenerek ulaşacağını söyledi.

Hakemlik kariyerinde 2 kez Dünya Kupası'nda yarı final maçında düdük çalan Çakır, şunları kaydetti:

"Hakemliği bıraktıktan sonra en büyük hedefim Dünya Kupası'nda yönetici olarak görev almaktı. Allah'a çok şükür, inşallah nasip olacak. Gerçekten büyük gurur verici bir şey. Mayıs ayının sonunda orada olacağız. İki haftalık hazırlık süreci olacak. Dünya Kupası başlamadan önce hakemleri hazırlamak için amatör takımların katıldığı bir turnuva yapacağız. Çok yoğun bir 13-14 gün geçireceğiz. Bu 4 yıllık süreç, sadece hakemler açıklandı ve oraya gidiyorlar şeklinde olmuyor. Dört yıl boyunca Dünya Kupası'na aday bütün hakemleri takip ettik. Onların eğitimlerini yaptık. Maçlarını takip ettik. Hala da takip ediyoruz. Son güne kadar Dünya Kupası'na katılacak hakemlerin kendi liglerindeki maçlarını bire bir takip edip raporluyoruz. Eğitimlerinde aktif rol oynadım. Sadece hakemlerin değil dünya genelinde eğitmenlerin de eğitimini verdim. Yoğun bir tempo ama çok keyifli."

''ÜLKEMİ GURURLA VE BÜYÜK BİR ONURLA TEMSİL EDİYORUM''

Türkiye'yi FIFA'da, UEFA'da ve Gürcistan'da temsil ettiği için çok gururlu olduğunu dile getiren 49 yaşındaki eski hakem, her zaman Türk futbolunun hizmetinde olduğunu vurguladı.

En büyük motivasyonunun Türk halkının desteği olduğunu aktaran Çakır, şöyle konuştu:

"Gürcistan Futbol Federasyonu Hakem Kurulunun başkanlığını yapıyorum. Bütün hakemlerin gelişiminden, maç atamalarından ve yapılanmadan sorumluyum. Üç sezonu bitirdik. Şu an 4. sezon oynanıyor. Sezonun 10. haftasındayız. Her şey yolunda gidiyor. Yoğun bir tempo. Bunun yanı sıra hem UEFA'da hem de FIFA'da çok aktif rol alıyorum. Ülkemi temsil etmekten gurur duyuyorum. Hakemlik yaparken de sahadaki en büyük gücüm halkımızın dualarıydı. Çok çalıştık, çaba sarf ettik ve emek verdik. Sonuçta o maneviyat bambaşka bir şey. Bayrağımızı ve ülkemizi temsil etmek, bize dua eden ve destek veren insanları mahcup etmemek kadar güzel bir şey yok. Bu, hakemliği bıraktıktan sonra da aynı şekilde devam ediyor. Ülkemi hala gururla ve büyük bir onurla temsil ediyorum. Başka bir ülkede görev yapıyorum ama her zaman Türk futbolunun hizmetindeyim. Herhangi bir yerde rol almama gerek olmadan bunu çok açıkça söyleyebilirim."

''A MİLLİ TAKIM'IN BİZİ GURURLANDIRACAĞINA İNANCIM TAM''

Cüneyt Çakır, A Milli Futbol Takımı'nın kadro kalitesi ve teknik direktörüyle 2026 Dünya Kupası'nda başarılı olacağına inandığını ifade etti.

Ay-yıldızlı ekibin oyuncuları ve teknik direktörü Vincenzo Montella ile ilgili övgü dolu sözler kullanan Çakır, "Burada asıl olan bizler değiliz, milli takım. Her büyük turnuvaya katılmak, asıl hedef olmalı. Günlük ve anlık olaylar her şeyi değiştirebilir. İnşallah bu bir milat olacak. Bundan sonra bütün büyük turnuvalarda milli takımımız orada olacak. Gerçekten iyi bir oyuncu grubumuz var. Çok iyi bir hocamız var. Çok iyi bir futbolcuydu, çok da iyi bir teknik direktör. Kendisi bir marka. Bu oyuncu grubu ve teknik direktörümüzle iyi sonuçlar alacağımızı ve onların bizleri gururlandıracaklarına inancım tam. İnşallah bundan sonra milli takımımız her büyük turnuvada olacak. Buna da inancım yüzde 100." değerlendirmesinde bulundu.

Cüneyt Çakır, gelecekte bir Türk hakeminin büyük turnuvalarda ve uluslararası organizasyonların final maçlarında görev alma ihtimaliyle ilgili, "İnşallah görev alırlar ve biz de gururlanırız." diyerek sözlerini tamamladı. (AA)