Galatasaray bedava alacak: Tek şartı var

Galatasaray, defans hattını güçlendirmek için dünyaca ünlü stoper Virgil Van Dijk’i transfer listesine aldı.

Samsunspor karşısında alınan 4-1’lik yenilgi sonrası harekete geçen teknik direktör Okan Buruk, stoper rotasyonundaki sıkıntıları gidermek için kadroda lider bir yıldız görmek istediğini yönetime iletti.

TEK ŞARTI SÖZLEŞME

Liverpool ile sözleşmesi Haziran 2027’de sona erecek olan 34 yaşındaki Hollandalı savunmacının sezon sonunda ayrılmayı düşündüğü belirtiliyor. Galatasaray’ın ise Van Dijk’i bonservissiz olarak kadrosuna katma planı dikkat çekiyor. Yıldız futbolcu İngiliz devi ile sözleşmesini sonlandırırsa anlaşmanın sağlanması bekleniyor.

RAMS PARK'I HAYRANLIKLA İZLEDİ

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a karşı iki kez RAMS Park’ta sahaya çıkan Van Dijk, taraftarların oluşturduğu atmosferden oldukça etkilendi. Galatasaray’ın her iki maçı da 1-0 kazanması sonrası Hollandalı yıldızın stadyumu uzun süre hayranlıkla izlediği ifade edildi.