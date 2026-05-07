Galatasaray'a kötü haber: Sezonu kapattı Dünya Kupası da tehlikede

Galatasaray, üst üste 4. şampiyonluğa hazırlanıyor. Sarı kırmızılı takım bu hafta kendi sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek, kazanması halinde taraftarının önünde şampiyonluk turu atacak.

Süper Lig'in son 2 maçı öncesi Galatasaray'a Gabriel Sara'dan kötü haber geldi.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre son 2 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Sara'nın sezonu kapattığı ortaya çıktı. Sara, kalan 2 maçta da forma giyemeyecek.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NA ÇAĞRILMIŞTI

Gabriel Sara, Dünya Kupası'na hazırlanan Brezilya Milli Takımı'na da çağrılmış ve mart ayında ilk kez forma giymişti.



Sakatlığının ciddi boyutlarda olduğu belirtilen Sara'nın Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda olmasının da düşük olasılık olduğu ileri sürüldü.

Sara, bu sezon 42 maçta forma giydi. Bu maçlarda 6 gol atarken, 5 de asist yaptı.

Brezilyalı oyuncunun İngiltere'nin Aston Villa takımına transferi de konuşuluyordu.