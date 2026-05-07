Galatasaray'a kötü haber: Sezonu kapattı Dünya Kupası da tehlikede

Galatasaray'a kötü haber: Sezonu kapattı Dünya Kupası da tehlikede
Yayınlanma:
Galatasaray, üst üste 4. şampiyonluğuna hazırlanırken yıldız oyuncusundan kötü haber geldi. Gabriel Sara'nın sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı, Dünya Kupası'nda forma giymesinin de tehlikede olduğu belirtildi.

Galatasaray, üst üste 4. şampiyonluğa hazırlanıyor. Sarı kırmızılı takım bu hafta kendi sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek, kazanması halinde taraftarının önünde şampiyonluk turu atacak.

whatsapp-image-2026-05-07-at-07-35-44.jpeg

Süper Lig'in son 2 maçı öncesi Galatasaray'a Gabriel Sara'dan kötü haber geldi.

Galatasaray biletlerini kesti: 7 isimle yollar ayrılıyorGalatasaray biletlerini kesti: 7 isimle yollar ayrılıyor

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre son 2 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Sara'nın sezonu kapattığı ortaya çıktı. Sara, kalan 2 maçta da forma giyemeyecek.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NA ÇAĞRILMIŞTI

Gabriel Sara, Dünya Kupası'na hazırlanan Brezilya Milli Takımı'na da çağrılmış ve mart ayında ilk kez forma giymişti.

Manchester City, Gabriel Sara'yı listesine aldı - Galatasaray'dan ayrılabilir | Transfermarkt
Sakatlığının ciddi boyutlarda olduğu belirtilen Sara'nın Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda olmasının da düşük olasılık olduğu ileri sürüldü.
Sara, bu sezon 42 maçta forma giydi. Bu maçlarda 6 gol atarken, 5 de asist yaptı.
Brezilyalı oyuncunun İngiltere'nin Aston Villa takımına transferi de konuşuluyordu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Spor
Aziz Yıldırım'dan sonra neler olacağını açıkladı: Aydınlar bu yüzden çekildi
Aziz Yıldırım'dan sonra neler olacağını açıkladı: Aydınlar bu yüzden çekildi
Ergin Ataman çılgına döndü: Diskalifye edildi
Ergin Ataman çılgına döndü: Diskalifye edildi