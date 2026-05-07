Amedspor yeniden yapılanacak: Nahit Eren açıkladı

TFF 1. Lig'i 2. sırada tamamlayıp Süper Lig'e çıkan Amedspor, yeni sezon için harekete geçti. Başkan Nahit Eren, yeniden yapılanacaklarını söyledi.

Çok zorlayıcı bir dönemden geçtiklerini belirten Eren, şunları söyledi:

"Çok zorlayıcıydı. Gerçekten stres dolu, baskı dolu günler yaşadık. Özellikle ligin son haftalarındaki rekabet ve mücadele kalpleri durduracak noktaya geldi. Bir yandan rakiplerimizin maçlarını takip ederken bir yandan kendi maçlarımıza odaklandık. Taraftarımız da aynı anda iki karşılaşmayı izler hale geldi ama dediğim gibi tatlı bir rekabetti, mücadele güzeldi.

Şampiyonluk geniş coğrafyada coşkuyla kutlandı. Muazzam derecede mutluyuz. Bütün kent mutlu, bölge mutlu. Çünkü Amedspor, Diyarbakır'ı aşan taraftar desteğine sahip bir kulüp. Günlerdir kutlamalar devam ediyor. Süper Lig'de olmak, hak ettiğimiz yerde olmak bizler için çok sevindirici.

Sayın Cumhurbaşkanı ile siyasi parti liderlerinin neredeyse tamamının tebrik mesajı bizler açısından çok kıymetli. Bu tür paylaşımlar, Amedspor'un Türkiye'de diğer kulüpler gibi bulunduğu liglerde futbol oynayan ve bir kenti temsil eden kulüp olduğunun görülmesi açısından da önemliydi. Bu vesileyle kulüp olarak teşekkür ettik. Ben de bir kez daha Cumhurbaşkanı ve tüm siyasi parti liderlerine teşekkürlerimi iletiyorum."

HEDEF SÜPER LİG'DE KALICI OLMAK

Hedeflerini "Süper Lig'de kalıcı olmak" diyerek açıklayan Eren, "Süper Lig, üst düzey bir organizasyon. Kutlamaların ardından Süper Lig hazırlıklarına vakit kaybetmeden başlayacağız. Mevcut kadromuzdan devam edecek oyuncularımız da olacaktır ancak Süper Lig'in ağırlığını kaldıracak futbolcu kalitesi ve kadro genişliği açısından yeni bir yapılanmaya gitmemiz gerekiyor. Yurt içinden ve yurt dışından tecrübeli, yıldız futbolcularla kalıcı bir kulüp olmayı hedefliyoruz" dedi. (AA)