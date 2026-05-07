Sergen Yalçın defteri kapandı

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör için arayışların başladığı ortaya çıktı. Sergen Yalçın'ın ligdeki son 2 maçın ardından Serkan Reçber'le birlikte görevden ayrılacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta alınan başarısız sonuçların ardından Sergen Yalçın defterinin kapandığı ortaya çıktı.
Yalçın'ın Türkiye Kupası'nda Konyaspor karşısındaki yenilgiden sonra taraftarların protestosu üzerine istifa edebileceğini başkan Serdal Adalı'ya ilettiği öğrenildi. Adalı'nın ise ligin bitmesine 2 hafta kaldığını belirterek istifayı kabul etmediği, ancak sezon sonunda yolların ayrılacağını bildirdiği ifade edildi.

Sergen Yalçın'la birlikte Serkan Reçber'in de görevden alınacağı ileri sürüldü.

YALÇIN'DAN ÖNCE BILIC'LE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün ise büyük olasılıkla yabancı olacağı öğrenildi.
Başkan Serdal Adalı, sezon başında Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'le görüşmüştü. Ancak o dönemde tribünlerden Sergen Yalçın tezahüratları nedeniyle Bilic'ten vazgeçilmişti. Daha sonra da Sergen Yalçın göreve başlamıştı.

ÖNDER ÖZEN İDDİASI

Bilic'in Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde sportif direktör olarak görev yapan Önder Özen'le ilgili de bir iddia ortaya atıldı.

Önder Özen'le bir görüşme yapıldığı ve göreve döneceği ileri sürüldü.
Bu gelişme de teknik direktörlük için yeni sezonda Slaven Bilic iddiasının güçlenmesine yol açtı.

