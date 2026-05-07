Aziz Yıldırım kimdir? Hakan Safi kimdir? Hangi şirketleri var? İşte servetleri.

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü kongresi 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Kongre öncesi başkanlık için adaylığını açıklayan 2 isim Aziz Yıldırım ve Hakan Safi oldu.

AZİZ YILDIRIM KİMDİR? ŞİRKETLERİ VE SERVETİ

2 Kasım 1952 tarihinde Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya geldi. Düzce'de büyüdü. İlkokul ve lise eğitimini Düzce'de tamamladı.

Üniversite eğitimini Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nde (şimdiki adıyla Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) inşaat mühendisi olarak tamamladı.

1979 yılında Maktaş Mühendislik firmasını kurarak iş hayatına atıldı. 1980 yılında ise DEARSAN Tersanesi'nin sahibi oldu.



NATO altyapı ihalelerine katılan Maktaş Mühendislik ve askeri gemi tasarımı ile yapımında uzmanlaşan DEARSAN Tersanesi ile dikkatleri çekti.

Ayrıca İmsak Savunma, Savtem Savunma, As İnşaat, Asbeton İnşaat, Aly İnşaat, Gülhan Denizcilik, AG Denizcilik, Şahdem Süt Entegre Hayvancılık gibi birçok şirketin hissedarı.

Yurt dışında da Mar Shipping Co Limited, Chem Unity Co Limited, Dearhan Holding Limited, Med Unity Co. Ltd. ve Marine Unity Co Limited gibi şirketlerde de hissesinin olduğu belirtiliyor.

Türkiye'nin en zengin iş adamlarından biri olarak gösteriliyor. Servetinin 500 milyon doların üstünde olduğu Forbes'e göre tahmin ediliyor.

HAKAN SAFİ KİMDİR? ŞİRKETLERİ VE SERVETİ

1973 yılında İstanbul'un Kasımpaşa semtinde Giresunlu bir ailenin ferdi olarak dünyaya geldi.

FMV Özel Işık Lisesi'nden sonra Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde üniversiteyi tamamladı. ABD'de de eğitim gördü.



1965 yılında kurulan Safi Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.

Holding; lojistikten enerjiye, sanayiden gayrimenkule kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor.

Şirketleri: Safiport Derince Liman, Safi Katı Yakıt, Çorum Şeker Fabrikası, Safi Çimento ve Safi Beton, Safi Deniz Hizmetleri.

Forbes tarafından belirlenen "En zengin 100 Türk" listesinde. Kişisel servetinin 750 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor.