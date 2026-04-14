Sezon bitmeden transfer bombası patladı: Fenerbahçe'yle anlaştı

Yayınlanma:
Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezon bitmeden transfer bombası patladı. Milli oyuncu Saliha Şahin'in Fenerbahçe ile anlaştığı ortaya çıktı.

Eski milli voleybolcu Neslihan Demir, Fenerbahçe Medicana'nın VakıfBank'a yenildiği maçı değerdlendirirken, "Senin bir tane daha kaliteli smaçörün olsa Hande ayarında, o zaman değiştirebilirsin. Daha alternatifli takımın olabilir. O yüzden en büyük handikabı orada görüyorum. Yanılmıyorsam önümüzdeki sezon Saliha Şahin Fenerbahçe'de olacak. Bugün kulübede Saliha olsaydı her şey bol alternatifli olurdu" ifadelerini kullandı.
Neslihan Demir'in sözlerinin ardından Saliha Şahin'in Fenerbahçe'yle 1+1 yıllık anlaştığı belirtildi.

SALİHA ŞAHİN KİMDİR?

Defalarca kez A Milli Takım forması da giyen Saliha Şahin, 1998 doğumlu ve 1.86 boyunda.
Karayolları, Sarıyer Belediye, Eczacıbaşı, Chemik Police (Polonya), Beşiktaş takımlarında oynadı. Sezon başında Zeren Spor'a geçti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 Milletler Ligi şampiyonluğunda kadrosundaydı.
Kulüp kariyerinde CEV Kupası, Polonya Ligi, Polonya Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları ve Kulüpler Dünya Şampiyonası ikinciliği bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
