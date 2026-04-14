Yakıyor Hande Baladın: Birlikte yanıyor

Vodafone Sultanlar Ligi final etabı üçüncü maçında VakıfBank, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek seride 2-1 öne geçti.

3 galibiyet alan tarafın 2025-26 sezonu şampiyonu olacağı seride 4. maç, 16 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

NESLİHAN DEMİR: BU NORMAL DEĞİL

Eski milli voleybolcu Neslihan Demir, Socrates kanalında katıldığı programda maçla ilgili yorum yaparken Hande Baladın'ı eleştirdi.



Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Hande bu seviyenin voleybolunu oynayamadı. Yanlış hatırlamıyorsam iki tane parmak pasıyla karşıya attığı topta blok yedi. Bu seviyenin işleri değil artık. Bu seviyede bunlar olmamalı. Oradaki handikap ve çıkmazla...

Bugün Korneluk ilk maça göre çok daha iyi oynadı. Ama Hande'nin manşette de tıkandığı yerler oldu. Hande'yi çıkarmak istiyor ama yerine koyacağı Türk smaçör yok. O yüzden Korneluk da onunla yanıyor. Yakıyor. Aslı ve Ana değişikliği geldi.

Ana dönem dönem iyi işler yapıyor. 3 tane sayı alıp 3 tane manşet hatası yapıyor. Fenerbahçe burada biraz çözümsüz kalıyor. Maçın sonlarında Orro'yu çıkarması yapılacak en iyi hareketti. Çünkü Korneluk gerçekten hücumda, blokta iş yapıyor. Onu çıkardığın anda hep bir yerin açık kalıyor. Korneluk'un kaderi Hande'ye bağlı olmamalı.

Senin bir tane daha kaliteli smaçörün olsa Hande ayarında, o zaman değiştirebilirsin. Daha alternatifli takımın olabilir. O yüzden en büyük handikabı orada görüyorum. Yanılmıyorsam önümüzdeki sezon Saliha Şahin Fenerbahçe'de olacak. Bugün kulübede Saliha olsaydı her şey bol alternatifli olurdu.

Konsantrasyon eksiği mi? Kafası mı başka bir yerde nedir bilmiyorum. Hande'nin Fenerbahçe'nin hiçbir zaman Hande'nin 25 sayı almasına ihtiyacı yok. Ama manşetiyle, ama defansıyla ama bloğuyla o takıma yardım edip gelen topları da bitirmelisin. Bu kadar dalgalı bir performans bence normal değil."