6 gollü maçta Manchester City'e soğuk duş ve 1 teselli

Premier Lig'de Manchester City, 6 gollü maçta şampiyonluk yarışında yara aldı. 1 puanı 90+7'de kurtaran Manchester City, avantajı Arsenal'e kaptırdı.

İngiltere Premier Lig'de 35. hafta maçında Manchester City, Everton deplasmanında 1 puanı 90+7'de kurtardı. Ancak beraberlikle City, şampiyonluk yarışında avantajı Arsenal'e kaptırdı.

İlk yarıyı 43. dakikada Jeremy Doku'nun attığı golle 1-0 önde kapatan Manchester ekibi, 68. ve 81. dakikalarda Thierno Barry ile 73. dakikada Jake O'Brien'in golleriyle 3-1 geriye düştü.
83. dakikada Erling Haaland ile farkı bire indiren konuk ekip, 90+7. dakikada Doku ile bir gol daha bularak evine 1 puanla döndü. 3 puan için çıktığı maçta City'e 1 puan teselli oldu.

1 MAÇI EKSİK AMA PUAN FARKI 5

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal'in 35 maçta 76 puanı bulunuyor.
Manchester City'nin ise 34 maçta puanı 71.
Manchester ekibi eksik maçını kazansa da Arsenal'in 1 puan gerisinde kalıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

