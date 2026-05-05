Flaş Galatasaray Antalyaspor iddiası: Yüzdesini vererek açıkladı

Süper Lig'de lider Galatasaray, bu hafta Antalyaspor ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek.

Geçen hafta Samsunspor'a 4-1 yenilen sarı kırmızılı takım, bu maçta alacağı sonuçla şampiyonluk turu atmaya çalışacak.

Galatasaray'da sezon bitmeden ayrılık kesinleşti: Eşyalarını bile topladı

Düşme tehlikesi yaşayan Antalyaspor'un hedefi ise en az 1 puan almak olacak.

SİNAN ENGİN: FUTBOLDA YÜZDE 1 İHTİMALLER VARDIR

Yorumcu Sinan Engin, Galatasaray-Antalyaspor maçıyla ilgili olarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Engin katıldığı yayında maçta olabilecekleri açıkladı.

"Futbolda yüzde 1 ihtimaller vardır" diyen Engin, şöyle devam etti:

"O da bu maç için geçerlidir. Yüzde 1 ihtimali eğer Antalyaspor kullanırsa Galatasaray'ın şampiyonluğu 1 hafta sonrasına kalabilir. Bu yüzde 1 ihtimal de şudur; beraberliktir. Ya da Galatasaray'dan 1 tane 2 tane oyuncunun oyundan atılmasıdır. Bunu da sanmıyorum ben Galatasaray'ın farklı kazanacağını düşünüyorum."