Arda Turan'dan Galatasaray teknik direktörlüğü açıklaması: Olay cevap

Galatasaray'da adı teknik direktörlük için gündeme getirilen Arda Turan'ın kararı ortaya çıktı. Turan'ın cevabı olay oldu.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan, Galatasaray'da teknik direktörlük için adı geçen isimlerin başında geliyor.
Şu anda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla şampiyonluğa koşan Arda Turan'ın adı sık sık gündeme getiriliyor.

Peki Arda Turan bu konuda ne düşünüyor?
Sinan Engin, konuyu Arda Turan'la konuştuğunu belirterek aldığı cevabı açıkladı.

"ŞU AN İÇİN SICAK BAKMIYOR"

Engin, Asistanaliz'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Arda Turan ile konuştum. Galatasaray teknik direktörlüğüne şu an için sıcak bakmıyor. 'Daha Avrupa'da yapacak işlerim var. Şu an Galatasaray'ın hocası var. Okan abi çok başarılı. Benim birkaç senem daha var' diyor.
Bence de 2-3 sene sonra Arda Turan düşünülebilir. Ama şu an Okan Buruk, Galatasaray'da başarılı ve devam etmeli."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

