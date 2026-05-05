Galatasaray'da sezon bitmeden ayrılık kesinleşti: Eşyalarını bile topladı

Galatasaray'da sezon bitmeden ayrılık kesinleşti: Eşyalarını bile topladı
Yayınlanma:
Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da sezon bitmeden ilk ayrılığın kesinleştiği ileri sürüldü. İddiaya göre ünlü oyuncu eşyalarını bile topladı, yola çıkmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre sarı kırmızılıların şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan yıldız oyuncunun ayrılı kesinleşti. Hatta eşyalarını bile topladı.

Galatasaray'da şoke eden sözler: Sezon sonu yokum kendinize iş bakınGalatasaray'da şoke eden sözler: Sezon sonu yokum kendinize iş bakın

İddiayı ortaya atan isim gazeteci Serhan Türk. Serhan Türk, A Spor'da katıldığı programda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin sezon biter bitmez takımdan ayrılacağını ileri sürdü.
Türk, şu ifadeleri kullandı:
"Icardi, Türkiye'deki özel eşyalarını topladı ve hazırlıklarını yaptı, Milano'ya doğru gönderiyor. Milano'da kendi evi var. Galatasaray ile Icardi'nin önümüzdeki sene bir birlikteliğinin olacağını düşünmüyorum."

RAKİP FİLELERE GOL YAĞDIRDI

Mauro Icardi, sarı kırmızılı takıma 2022-2023 sezonu başında Fransa'nın Paris Saint Germain takımından transfer oldu.

Mauro Icardi'den eleştirilere yanıt! - Son Dakika Spor Haberleri
İlk 2 sezonunda rakip filelere gol yağdırdı.
İlk sezonunda 26 resmi maçta 23 gol atan Icardi, ikinci sezonunda 45 resmi maçta fileleri 30 kez havalandırdı.
Üçüncü sezonunda sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Arjantinli futbolcu 14 maçta 6 golde kaldı.
Bu sezon ise daha çok Osimhen'in yedeği oldu, buna rağmen 45 resmi maçta 16 gol kaydetti. Bu 45 maçın sadece 18'inde ilk 11'de yer aldı, diğer maçlarda oyuna sonradan girdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili belli oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Spor
Flaş Galatasaray Antalyaspor iddiası: Yüzdesini vererek açıkladı
Flaş Galatasaray Antalyaspor iddiası: Yüzdesini vererek açıkladı
6 gollü maçta Manchester City'e soğuk duş ve 1 teselli
6 gollü maçta Manchester City'e soğuk duş ve 1 teselli