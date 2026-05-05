Galatasaray'da sezon bitmeden ayrılık kesinleşti: Eşyalarını bile topladı

Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre sarı kırmızılıların şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan yıldız oyuncunun ayrılı kesinleşti. Hatta eşyalarını bile topladı.

Galatasaray'da şoke eden sözler: Sezon sonu yokum kendinize iş bakın

İddiayı ortaya atan isim gazeteci Serhan Türk. Serhan Türk, A Spor'da katıldığı programda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin sezon biter bitmez takımdan ayrılacağını ileri sürdü.

Türk, şu ifadeleri kullandı:

"Icardi, Türkiye'deki özel eşyalarını topladı ve hazırlıklarını yaptı, Milano'ya doğru gönderiyor. Milano'da kendi evi var. Galatasaray ile Icardi'nin önümüzdeki sene bir birlikteliğinin olacağını düşünmüyorum."

RAKİP FİLELERE GOL YAĞDIRDI

Mauro Icardi, sarı kırmızılı takıma 2022-2023 sezonu başında Fransa'nın Paris Saint Germain takımından transfer oldu.



İlk 2 sezonunda rakip filelere gol yağdırdı.

İlk sezonunda 26 resmi maçta 23 gol atan Icardi, ikinci sezonunda 45 resmi maçta fileleri 30 kez havalandırdı.

Üçüncü sezonunda sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Arjantinli futbolcu 14 maçta 6 golde kaldı.

Bu sezon ise daha çok Osimhen'in yedeği oldu, buna rağmen 45 resmi maçta 16 gol kaydetti. Bu 45 maçın sadece 18'inde ilk 11'de yer aldı, diğer maçlarda oyuna sonradan girdi.