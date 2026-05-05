Kongre derken yönetim farkına varamadı: Fenerbahçeli futbolcu Trabzonspor'la anlaştı

Fenerbahçe'de gündem olağanüstü kongre.

Başkan Sadettin Saran'ın tarihini 6-7 Haziran olarak açıkladığı kongre camiada en çok konuşulan konu oldu.

Saran, kongrede aday olmayacağını duyurmuştu. Daha sonra Hakan Safi ile Barış Göktürk adaylıklarını açıkladı. Mehmet Ali Aydınlar ise resmi açıklama yapmadı ancak yakınlarına adaylığını koyacağını bildirdi. Aziz Yıldırım'ın da adaylığı konusunda açıklama yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'de kongre konuşulurken, diğer kulüpler transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

FENERBAHÇE'DEN TRABZONSPOR'A GİDİYOR

Yönetimin kongre süreci nedeniyle sözleşmesinin bittiğinin farkına varmadığı bir oyuncusunun Trabzonspor'la anlaştığı ileri sürüldü.



Sarı lacivertli kulübün altyapısından yetişen kaleci Tarık Çetin'in bordo mavili kulübe geçeceği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Müjdat Yetkiner, Radyogol'de katıldığı programda transferi şu sözlerle açıkladı:

"Fenerbahçe yönetimi, kaleci Ederson’u göklere çıkarırken, Tarık Çetin’in kıymetini bilemedi. Transfer haberini benden duyun; Tarık, Trabzonspor camiasına hayırlı olsun.”

Tarık Çetin'in sözleşmesinin haziran ayında sona erdiği, bu nedenle bonservis bedeli olmadan transferinin gerçekleşeceği belirtildi.

Fenerbahçe altyapısından yetişen Tarık Çetin, 2018-19 sezonunda Karagümrük’te oynadıktan sonra Çaykur Rizespor’a transfer olmuş ve bu sezonun başında Fenerbahçe'ye dönerek 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.