Abdülkerim Durmaz Galatasaray Antalyaspor maçının sonucunu açıkladı
Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
9 Mayıs Cumartesi günü RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak.
GALATASARAY’DA HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Galatasaray, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
KAZANIRSA ŞAMPİYON OLACAK
Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor maçından galibiyetle ayrılması halinde ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
Galatasaray, üst üste 4., toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etmek için sahaya çıkacak.
ABDÜLKERİM DURMAZ’DAN MAÇ TAHMİNİ
Abdülkerim Durmaz, Galatasaray-Antalyaspor maçının sonucuna dair tahminde bulundu.
Durmaz, Galatasaray’ın sahadan galibiyetle ayrılacağını dile getirdi.