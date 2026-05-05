Abdülkerim Durmaz Galatasaray Antalyaspor maçının sonucunu açıkladı

Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

9 Mayıs Cumartesi günü RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak.

GALATASARAY’DA HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Galatasaray, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

KAZANIRSA ŞAMPİYON OLACAK

Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor maçından galibiyetle ayrılması halinde ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray, üst üste 4., toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etmek için sahaya çıkacak.

ABDÜLKERİM DURMAZ’DAN MAÇ TAHMİNİ

Abdülkerim Durmaz, Galatasaray-Antalyaspor maçının sonucuna dair tahminde bulundu.

Durmaz, Galatasaray’ın sahadan galibiyetle ayrılacağını dile getirdi.