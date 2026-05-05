Zehra Güneş hangi takımı tutuyor: Formalı fotoğrafı bile ortaya çıktı

Zehra Güneş hangi takımı tutuyor: Formalı fotoğrafı bile ortaya çıktı
Yayınlanma:
Kadınlar Voleybol Takımı'nın yıldızı, VakıfBank'ın kaptanı, kupa koleksiyoncusu Zehra Güneş, CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile başarılarına bir yenisini daha ekledi. Peki VakıfBank'ın efsanesi haline gelen Zehra Güneş, 3 büyüklerden hangi takımı tutuyor. Formasını bile giydiği ortaya çıktı.

Zehra Güneş denince VakıfBank Kadın Voleybol Takımı geliyor akıllara. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı denince de Zehra Güneş.
Başarılarına her sezon yenisini ekleyen Zehra Güneş, 26 yaşında müthiş bir kupa koleksiyonunun da sahibi oldu.

aa-20260503-41281300-41281298-eczacibasi-dynavit-vakifbank.jpg

Son olarak CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da kartvizitine ekleyen Zehra, Türkiye'nin en iyi voleybolcularından biri olduğunu da performansıyla kanıtladı.

avrupa-2026-05-05t100956-555.jpg

Peki her zaman VakıfBank formasıyla gördüğümüz Zehra Güneş, 3 büyük kulüpten birini tutuyor mu? Zehra Güneş'in 3 büyüklerden birinin formasıyla çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıktı.

İŞTE ZEHRA GÜNEŞ'İN MÜTHİŞ KOLEKSİYONU

VakıfBank:
2016-17 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Şampiyonluk
2017 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası - Şampiyonluk
2017-18 Kupa Voley - Şampiyonluk
2017-18 Sultanlar Ligi - Şampiyonluk
2018 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası - İkincilik
2018 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - Şampiyonluk
2018-19 Sultanlar Ligi - Şampiyonluk
2017-18 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Şampiyonluk
2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası - İkincilik
2019 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - Üçüncülük
2020 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası - İkincilik
2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - Şampiyonluk
2020-21 Kupa Voley - Şampiyonluk
2020-21 Sultanlar Ligi - Şampiyonluk

Zehra Güneş hangi takımda oynuyor? Zehra Güneş şu anki takımı neresi, mevkisi ne? - Haberler
2020-21 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - İkincilik
2021 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası - Şampiyonluk
2021-22 Kupa Voley - Şampiyonluk
2021-22 Sultanlar Ligi - Şampiyonluk
2021-22 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Şampiyonluk
2022 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası - İkincilik
2022 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - İkincilik
2022-23 Kupa Voley - Şampiyonluk
2022-23 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Şampiyonluk
2023 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası - Şampiyonluk
2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - İkincilik
2024-25 Sultanlar Ligi - Şampiyonluk
2025-26 Kupa Voley
2025-26 Sultanlar Ligi - Şampiyonluk

avrupa-2026-05-05t101143-458.jpg

2025-26 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Şampiyonluk
Milli takım:
2016 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası - Üçüncülük
2017 FIVB U23 Kadınlar Dünya Şampiyonası - Şampiyonluk
2018 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi - İkincilik
2018 Montreux Volley Masters - Üçüncülük
2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - İkincilik
2021 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi - Üçüncülük
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Üçüncülük
2023 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi - Şampiyonluk

Zehra Güneş - Resmi Web Sitesi
2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Şampiyonluk
2023 Voleybol Dünya Kupası - Şampiyonluk
2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası - İkincilik

BEŞİKTAŞ FORMALI ZEHRA GÜNEŞ

Zehra Güneş, VakıfBank'ın altyapısında spora başladı. 12 yaşından bu yana da VakıfBank'ta.
Sadece 1 sezon ayrı kaldı VakıfBank'tan. O sezonda da Beşiktaş formasını giydi.
Zehra Güneş, 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak oynadı. Bir sezon sonra da VakıfBank'a geri döndü.

whatsapp-image-2026-03-26-at-11-52-12.jpeg
Geçen yıllarda adı zaman zaman Fenerbahçe'ye transfer olacağı haberleriyle gündeme geldi ama tercihini hep VakıfBank'la sözleşme uzatmaktan yana kullandı.
Zehra, 3 büyüklerden hangi takımı tuttuğu konusunda açıklama yapmadı. Ama Beşiktaş formalı fotoğrafı arşivlerde yerini çoktan aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Spor
Abdülkerim Durmaz Galatasaray Antalyaspor maçının sonucunu açıkladı
Abdülkerim Durmaz Galatasaray Antalyaspor maçının sonucunu açıkladı
Kongre derken yönetim farkına varamadı: Fenerbahçeli futbolcu Trabzonspor'la anlaştı
Kongre derken yönetim farkına varamadı: Fenerbahçeli futbolcu Trabzonspor'la anlaştı