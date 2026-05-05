Zehra Güneş hangi takımı tutuyor: Formalı fotoğrafı bile ortaya çıktı

Zehra Güneş denince VakıfBank Kadın Voleybol Takımı geliyor akıllara. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı denince de Zehra Güneş.

Başarılarına her sezon yenisini ekleyen Zehra Güneş, 26 yaşında müthiş bir kupa koleksiyonunun da sahibi oldu.

Son olarak CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da kartvizitine ekleyen Zehra, Türkiye'nin en iyi voleybolcularından biri olduğunu da performansıyla kanıtladı.

Peki her zaman VakıfBank formasıyla gördüğümüz Zehra Güneş, 3 büyük kulüpten birini tutuyor mu? Zehra Güneş'in 3 büyüklerden birinin formasıyla çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıktı.

İŞTE ZEHRA GÜNEŞ'İN MÜTHİŞ KOLEKSİYONU

VakıfBank:

2016-17 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Şampiyonluk

2017 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası - Şampiyonluk

2017-18 Kupa Voley - Şampiyonluk

2017-18 Sultanlar Ligi - Şampiyonluk

2018 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası - İkincilik

2018 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - Şampiyonluk

2018-19 Sultanlar Ligi - Şampiyonluk

2017-18 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Şampiyonluk

2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası - İkincilik

2019 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - Üçüncülük

2020 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası - İkincilik

2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - Şampiyonluk

2020-21 Kupa Voley - Şampiyonluk

2020-21 Sultanlar Ligi - Şampiyonluk



2020-21 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - İkincilik

2021 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası - Şampiyonluk

2021-22 Kupa Voley - Şampiyonluk

2021-22 Sultanlar Ligi - Şampiyonluk

2021-22 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Şampiyonluk

2022 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası - İkincilik

2022 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - İkincilik

2022-23 Kupa Voley - Şampiyonluk

2022-23 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Şampiyonluk

2023 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası - Şampiyonluk

2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - İkincilik

2024-25 Sultanlar Ligi - Şampiyonluk

2025-26 Kupa Voley

2025-26 Sultanlar Ligi - Şampiyonluk

2025-26 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Şampiyonluk

Milli takım:

2016 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası - Üçüncülük

2017 FIVB U23 Kadınlar Dünya Şampiyonası - Şampiyonluk

2018 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi - İkincilik

2018 Montreux Volley Masters - Üçüncülük

2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - İkincilik

2021 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi - Üçüncülük

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Üçüncülük

2023 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi - Şampiyonluk



2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Şampiyonluk

2023 Voleybol Dünya Kupası - Şampiyonluk

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası - İkincilik

BEŞİKTAŞ FORMALI ZEHRA GÜNEŞ

Zehra Güneş, VakıfBank'ın altyapısında spora başladı. 12 yaşından bu yana da VakıfBank'ta.

Sadece 1 sezon ayrı kaldı VakıfBank'tan. O sezonda da Beşiktaş formasını giydi.

Zehra Güneş, 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak oynadı. Bir sezon sonra da VakıfBank'a geri döndü.



Geçen yıllarda adı zaman zaman Fenerbahçe'ye transfer olacağı haberleriyle gündeme geldi ama tercihini hep VakıfBank'la sözleşme uzatmaktan yana kullandı.

Zehra, 3 büyüklerden hangi takımı tuttuğu konusunda açıklama yapmadı. Ama Beşiktaş formalı fotoğrafı arşivlerde yerini çoktan aldı.