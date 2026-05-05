Bu pozisyondan sonra yüzü tanınmayacak hale geldi: Boksör değil futbolcu

İngiltere Premier Lig'de oynanan Chelsea-Nottingham Forest maçında Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez kafa kafaya çarpıştı. Morgan Gibbs-White'a 10 dikiş atılırken burnuna da tampon yapıldı.

İngiltere Premier Lig’in 35. haftasında Chelsea ve Nottingham Forest karşı karşıya geldi.
Stamford Bridge’da oynanan mücadele, Nottingham Forest’ın 3-1’lik galibiyeti ile tamamlandı.
Mücadeleye Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez arasında yaşanan pozisyon damga vurdu.

YÜZÜ TANINMAYACAK HALE GELDİ

Karşılaşmanın 62. dakikasında talihsiz bir an yaşandı.
Nottingham Forest oyuncusu Morgan Gibbs-White ve Chelsea kalecisi Robert Sanchez, ceza alanı içine atılan uzun topa yükseldi ve ikili kafa kafaya çarpıştı.
İki futbolcu da acı içinde yerde kalırken sağlık ekipleri sahaya girdi.
Gibbs-White ve Sanchez tedavilerinin ardından karşılaşmaya devam edemedi.

YÜZÜNE 10 DİKİŞ ATILDI

Morgan Gibbs-White’ın yüzünde sol kaşının üstünden burnunun köprüsüne kadar toplamda 10 dikiş atıldı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gibbs-White, ‘’Mesajlar için teşekkürler, ne galibiyetti! Tebrikler’’ ifadelerini kullandı.

‘’UMARIM İYİSİNDİR DOSTUM’’

Robert Sanchez ise paylaşımında, ''Durumunun benden daha kötü olduğunu gördüm, umarım iyisindir dostum'' notunu düştü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

