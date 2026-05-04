Galatasaray'da şoke eden sözler: Sezon sonu yokum kendinize iş bakın

Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'la ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılı takımın şampiyonluklarında önemli rol oynayan Torerria'nın ayrılık kararını ilettiği ileri sürüldü.

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğa koşarken, camiayı şoke eden bir gelişme yaşandı.
Sarı kırmızılı takımın şampiyonluklarında önemli rol oynayan Lucas Torreira'nın sezon sonunda ayrılık kararı aldığı, bunu da ilettiği ileri sürüldü.

Digi Futbbol Youtube kanalında konuşan gazeteci Ali Naci Küçük, Lucas Torreira'nın ayrılacağını birlikte çalıştığı kişilere bildirdiğini söyledi.
Küçük, şu ifadeleri kullandı:
"Lucas Torreira, Galatasaray kariyerinde beraber çalıştığı insanlara 'Ben sezon sonu yokum, ona göre kendinize iş bakın' dedi. Bu kararı aylar önce aldı. Torreira'nın durumu kendi duygusal hayatıyla alakalı… Torreira muhtemelen Güney Amerika'ya dönecek."

3 SEZONDA 3 ŞAMPİYONLUK

Lucas Torreira, Galatasaray'a 2022-2023 sezonu başında geldi.

Uruguaylı futbolcu ilk sezonunda 34 maçta forma giydi ve şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Sonraki sezonda 47 resmi maçta 1 de gol atan Torreira, bir kez daha lig şampiyonluğu yaşadı.
Geçen sezon ise şampiyonluğa ulaşırken Torreira'nın 48 maçta attığı gol sayısı 5 oldu.
Bu sezon da takımın değişmez isimlerinden olan 30 yaşındaki futbolcu 45 resmi maçta 4 kez de fileleri havalandırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dursun Özbek'e çağrı: Ya hep git ya da kal
Galatasaray'ı RAMS Park idmanı yaktı
Kazanamaya kazanamaya düşme hattının dibine geldi gözünü Galatasaray'a dikti