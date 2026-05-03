Üst üste hatalar sonu oldu: Galatasaray'dan ayrılık kararı

Süper Lig’de Samsunspor’a yenilerek şampiyonluk planlarını erteleyen Galatasaray’da gelecek sezon kadro planlaması oluşturulmaya başladı. Üst üste hatalar yapan Günay Güvenç’in sezon sonu gönderileceği iddia edildi.

Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, Samsunspor’a deplasmanda 4-1 mağlup olarak şok bir yenilgi aldı.
Sarı-kırmızılılar, sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı.

GÜNAY GÜVENÇ ATILDI

Uğurcan Çakır’ın kart cezası olması nedeniyle forma giyemediği maçta kaleyi koruyan Günay Güvenç, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmanın 63. dakikasında Victor Osimhen’in hatalı geri pasında topu önünde bulan Mouandilmadji’ye müdahale etmeye çalışan Günay, ceza sahası dışında topa elle temas edince hakem Reşat Onur Coşkunses tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
Bu kararın ardından kalede değişikliğe gidilirken, Batuhan Şen, Leroy Sane yerine oyuna dahil olarak eldivenleri devraldı.

GALATASARAY’DAN AYRILIK KARARI

Ajansspor’un haberine göre; gelecek dönem kadro planlaması yapan Galatasaray, Günay Güvenç’i yeni sezon kadro planlamasına dahil etmedi.
2028 Haziran’a kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki tecrübeli kaleci ile sezon sonu yolların ayrılması bekleniyor.

ÜST ÜSTE HATALAR YAPTI

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Gençlerbirliği’ne elenen Galatasaray’da taraftarlar, kaleci Günay Güvenç’e tepki göstermişti.
Tecrübeli kaleci, yaptığı hatalar sonrasında maçın ardından gözyaşlarını tutamamıştı.
Bu sezon Galatasaray ile 15 maça çıkan Günay, 14 gole engel olamadı ve 5 maçta kalesini gole kapadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

