Ederson'u isteyen kulüpler ortaya çıktı: Fenerbahçe tek şart koştu

Fenerbahçe’nin 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ederson’un geleceği merak konusu oldu.

Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçları sonrası eleştirilerin odağında olan Brezilyalı eldivene 2 talip çıktı.

FENERBAHÇE TEK ŞART KOŞTU

RTI Esporte’nin haberine göre; Fenerbahçe Ederson için çok net bir şart koştu.

Sarı-lacivertlilerin Ederson’u isteyen kulüplerden, file bekçisinin 2 yıl için 22 milyon euro olan maliyetinin peşin ödenmesini istediği aktarıldı.

AL NASSR VE AL HILAL TALİP

Suudi Arabistan kulüpleri Al Nassr ve Al Hilal’in Ederson’a talip olduğu ifade edilirken, iki ekip için de 22 milyon euroluk maliyetin sorun olmadığı vurgulandı.

İki takımdan birinin 22 milyon euroluk talebe resmi olarak evet dediği an Ederson, Fenerbahçe ile büyük ihtimalle yollarını ayıracak.

Haberin devamında Fenerbahçe’nin Ederson’un yerini alacak olan kaleciyi belirlediği ve görüşmelere başlandığı öne sürüldü.